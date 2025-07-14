شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية ساحقة لفيلم Superman بـ123 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Superman الجديد افتتاحية إيرادات ساحقة في شباك التذاكر، والتي وصلت لـ 123 مليون دولار وهو ما يعد رقماً قياسياً جديداً لاستوديوهات DC في العام الجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن المصادر تشير إلى أن فيلم سوبرمان الجديد حقق ايرادات حوالي 37 مليون دولار يوم السبت فقط، بإنخفاض 347% عن الافتتاحية التي وصلت لـ 123 مليون دولار للفيلم الذي إخرجه جيمس جان، وهو أول فيلم من سلسلة " Gods and Monsters".

يشهد فيلم Superman تشكيك الجمهور في بطل كورنسويت بعد تورطه في صراعات داخلية وخارجية، وهو أمر استغله عدوه اللدود ليكس لوثر (نيكولاس هولت) ويجب عليه الاعتماد على المراسلة لويس لين (رايتشل بروسناهان) وكلبه كريبتو لمساعدته على تغيير مسار الأمور.

وأبدى النقاد الذين حضروا العروض المبكرة إعجابهم الشديد بما شاهدوه فى فيلم Superman، حيث قال الكاتب برايان سودفيلد: "يتألق Superman بروحه المرحة وحسه الفكاهي وأسلوبه المميز - إنه فيلم جريء ومخلص في آنٍ واحد يُجسد شخصية البطل الأسطوري، حيث يُضفي جيمس جان لمسةً جديدةً مُكرّمًا إرث الشخصية، بينما يتألق ديفيد كورنسويت بصدقه وقوته. إنها بداية واعدة ومثيرة لعصر دي سي الجديد".

كما عبّر مُقدّم البودكاست براندون ديفيد عن حماسه قائلاً: "يُجسّد ديفيد كورنسويت نسخةً استثنائيةً من Superman بصدقٍ وبطولةٍ ونقاءٍ وسماتٍ مُلهمة. تناغم كورنسويت ورايتشل بروسناهان في شخصيتي كلارك ولويس مذهلٌ للغاية. علاقتهما تُشكّل حافزًا ممتازًا، لا سيما في بداياتها".

ونشر بودكاست إيبك فيلم جايز: "لقد فعلها. فيلم Superman لجيمس جان يُحلّق عاليًا! نابضٌ بالحياة، خفيف الظل، ومليءٌ بالإثارة، إنه اقتباسٌ مُطابقٌ لقصص مصورة، مفعمٌ بالأمل. يُجسّد ديفيد كورنسويت شخصية سوبرمان المثالية للجيل الجديد. هذا هو فيلم سوبرمان الذي كنا ننتظره".