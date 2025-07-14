بعد انتهاء مملكة الحرير.. كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي ثنائي ناجح في السينما والدراما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 01:35 صباحاً - تصدّر النجم كريم محمود عبد العزيز محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسله "مملكة الحرير" حتى انتهائه؛ حيث انتهى المسلسل بحلقة صادمة، انتقم خلالها "شمس الدين- كريم محمود عبد العزيز" لحبيبته "الأميرة فيروز- سارة بركة"، ويقتل "الملك الذهبي- عمرو عبد الجليل" ظناً منه بأنه وراء كل المآسي، لكن المفاجأة هي أن الذهبي يكشف أن والد شمس نفسه هو القاتل الحقيقي.
حيث قتل شقيقه ووالده ليصل للعرش؛ ليُدرك شمس أن العرش لعنة متوارَثة، وليس مجداً يُفتخر به، في نهاية مأساوية، يجلس شمس على العرش، لكن الحكيم يخبره بأن المملكة لم يتبقَّ منها شيء سوى جثث؛ فيضرب كرسي العرش بسيفه ليحفر في ذاكرته أن العرش قاتل.
وقد فاجأ كريم كلّ جمهوره ومحبيه بأدائه، وهذا ليس جديداً عليه، وتحديداً عند تعاوُنه مع المخرج بيتر ميمي؛ حيث كوّن الثنائي دويتو ناجحاً جداً من خلال 4 أعمال سبقت المسلسل، حققا من خلالها نجاحاً كبيراً، سواء على مستوى الدراما أو السينما، وسوف نستعرض تفاصيل هذه الأعمال في هذا الموضوع.
وعلّق عليها كريم قائلاً: "العمل رقم 5، رَبّنا يديمها نِعمة وأُخوّة وصداقة قبل الزمالة والشغل. وتِفضل دايماً متجدد ومتطور وموهوب وناجح وبتغزو العالم".
مسلسل "مملكة الحرير" أشاد به الجمهور وعبّروا عن إعجابهم الشديد بتطوُّر شخصية كريم في المسلسل؛ مؤكدين أنه استطاع أن يثبت مرة أخرى قوته كممثل قادر على تقديم أدوار مركّبة ومعقّدة بإحساس عالٍ، بالإضافة إلى عناصر الإبهار في العمل تحت قيادة مخرج متمكن وهو بيتر ميمي.
ودارت أحداث الفيلم حول شخصية شاب يُدعى "يحيى"، يجد نفسه وحيداً من دون صديق؛ حتى يُقرر أن يخترع "روبوت"، ويطلق عليه اسم "موسى"؛ ليصبح صديقاً له. وتستمر أحداث الفيلم حينما يواجه الجميع في إطار من الأكشن.
وشارك ببطولة فيلم "موسى"، والذي جاء من تأليف وإخراج بيتر ميمي، كلٌّ من: صلاح عبدالله، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، صبري فواز.
اطلعي على بالتزامن مع عرضه: 5 أسباب تحمسكم لمشاهدة ومتابعة مملكة الحرير تعرّفي إليها!
وتدور أحداثه حول "زيكو" الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تنقلب حياتهم رأساً على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "أذكى طفل في مصر"، ويأخذنا المخرج في رحلة مليئة بالكوميديا والمغامرات على مدار يومين.
وتدور الأحداث حول "صابر"، الشاب الذي يعمل في بيت رعب بأحد الملاهي، ويحقق صابر حُلمه بتصميم دُمية ماريونيت، يُطلق عليها اسم "شلبي"، وسرعان ما يخوض صابر أحداثاً مشوّقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدُمَى وسعيهم لتحقيق الشهرة.
وقد تناول الفيلم قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة، يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل. ويعيش لسنوات، ولكنه يعود مجدداً بسبب ظروف طارئة على حياته؛ مما يجعله يتعرّض لكثير من المواقف الصعبة التي تغيّر مسارات حياته، ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.
تدور القصة حول ثلاثة أشقاء تفرّقهم الأقدار، وتعيد جمعهم معركة شرسة على العرش الملكي، وتتغير مجريات الأحداث في يوم ميلاد الابن الثاني للملك نورالدين، حين يُقدِم العم الذهبي على قتل الملك ويسعى للقضاء على ورثته. وينجح الخادم الوفي رضوان في الهروب بالأميرين شمس الدين وجلال الدين، إلا أن رحلة الهروب تُفضي إلى افتراقهما.
إذ ينشأ شمس الدين عبداً في كتيبة حربية للعبيد، بينما يكبر جلال الدين بين اللصوص، وعندما تجمعهما الصدفة مجدداً بعد سنوات، تنفجر الصراعات بين الولاء والخيانة، وتبدأ معركة لا ترحم من أجل استعادة العرش أو السيطرة عليه.
يمكنكِ قراءة مسلسل مملكة الحرير.. الحياة لا تتسع للطيبين حيث تسكن الشياطين
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حيث قتل شقيقه ووالده ليصل للعرش؛ ليُدرك شمس أن العرش لعنة متوارَثة، وليس مجداً يُفتخر به، في نهاية مأساوية، يجلس شمس على العرش، لكن الحكيم يخبره بأن المملكة لم يتبقَّ منها شيء سوى جثث؛ فيضرب كرسي العرش بسيفه ليحفر في ذاكرته أن العرش قاتل.
وقد فاجأ كريم كلّ جمهوره ومحبيه بأدائه، وهذا ليس جديداً عليه، وتحديداً عند تعاوُنه مع المخرج بيتر ميمي؛ حيث كوّن الثنائي دويتو ناجحاً جداً من خلال 4 أعمال سبقت المسلسل، حققا من خلالها نجاحاً كبيراً، سواء على مستوى الدراما أو السينما، وسوف نستعرض تفاصيل هذه الأعمال في هذا الموضوع.
للمرة الخامسة تعاوُن ناجح بين كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميميحرَص كريم محمود عبد العزيز على الاحتفاء بالتعاوُن مع المخرج الكبير بيتر ميمي للمرة الخامسة على التوالي في مسلسل "مملكة الحرير"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ حيث نشر صورة جمعتهما من كواليس العمل.
وعلّق عليها كريم قائلاً: "العمل رقم 5، رَبّنا يديمها نِعمة وأُخوّة وصداقة قبل الزمالة والشغل. وتِفضل دايماً متجدد ومتطور وموهوب وناجح وبتغزو العالم".
https://www.instagram.com/p/DLfh3ccN9GO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DLfh3ccN9GO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DLfh3ccN9GO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
مسلسل "مملكة الحرير" أشاد به الجمهور وعبّروا عن إعجابهم الشديد بتطوُّر شخصية كريم في المسلسل؛ مؤكدين أنه استطاع أن يثبت مرة أخرى قوته كممثل قادر على تقديم أدوار مركّبة ومعقّدة بإحساس عالٍ، بالإضافة إلى عناصر الإبهار في العمل تحت قيادة مخرج متمكن وهو بيتر ميمي.
"موسى" أول تجرِبة بعالم الفانتازيا تجمع كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميميلم تكن تجرِبة مسلسل "مملكة الحرير" هي الأولى بعالم الفانتازيا، والتي جمعت الفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث قدّمها من قبل في السينما من خلال فيلم "موسى"، والذي تم عرضه عام 2021.
ودارت أحداث الفيلم حول شخصية شاب يُدعى "يحيى"، يجد نفسه وحيداً من دون صديق؛ حتى يُقرر أن يخترع "روبوت"، ويطلق عليه اسم "موسى"؛ ليصبح صديقاً له. وتستمر أحداث الفيلم حينما يواجه الجميع في إطار من الأكشن.
وشارك ببطولة فيلم "موسى"، والذي جاء من تأليف وإخراج بيتر ميمي، كلٌّ من: صلاح عبدالله، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، صبري فواز.
اطلعي على بالتزامن مع عرضه: 5 أسباب تحمسكم لمشاهدة ومتابعة مملكة الحرير تعرّفي إليها!
"من أجل زيكو" يأخذ كريم محمود عبدالعزيز في رحلة كوميدية اجتماعيةفي عام 2022، جدد كريم محمود عبد العزيز التعاون مع المخرج بيتر ميمي من خلال فيلم "من أجل زيكو". الفيلم من تأليف مصطفى حمدي. ومن بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، ويوسف صلاح.
وتدور أحداثه حول "زيكو" الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تنقلب حياتهم رأساً على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "أذكى طفل في مصر"، ويأخذنا المخرج في رحلة مليئة بالكوميديا والمغامرات على مدار يومين.
"شلبي" كريم محمود عبد العزيز يحقق حُلمه عن طريق دُمية"شلبي" هو فيلم كوميدي مصري عُرض عام 2023. بطولة: كريم محمود عبد العزيز، وروبي، وبيومي فؤاد. وسيناريو وحوار مصطفى حمدي. وقصة وإخراج بيتر ميمي.
وتدور الأحداث حول "صابر"، الشاب الذي يعمل في بيت رعب بأحد الملاهي، ويحقق صابر حُلمه بتصميم دُمية ماريونيت، يُطلق عليها اسم "شلبي"، وسرعان ما يخوض صابر أحداثاً مشوّقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدُمَى وسعيهم لتحقيق الشهرة.
"بيت الروبي" ثلاثية ناجحة بين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميميوتعاون الثلاثي، النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي من خلال فيلم "بيت الروبي" الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه. وشارك في بطولته كلٌّ من: نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي. وضيوف الشرف: محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلي، مصطفى أبوسريع. وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وريم القماش. وإخراج بيتر ميمي.
وقد تناول الفيلم قصة المهندس إبراهيم الروبي الذي تتعرض زوجته لأزمة ضخمة، يلجأ بعدها للهروب من المدينة والابتعاد إلى مكان منعزل. ويعيش لسنوات، ولكنه يعود مجدداً بسبب ظروف طارئة على حياته؛ مما يجعله يتعرّض لكثير من المواقف الصعبة التي تغيّر مسارات حياته، ويعود شبح الأزمة القديمة لمطاردته وزوجته.
https://www.instagram.com/p/Cs3yN8sMLQi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/Cs3yN8sMLQi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/Cs3yN8sMLQi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
"مملكة الحرير" الجمع بين التاريخ والفانتازياتدور أحداث مسلسل "مملكة الحرير" في إطار من الفانتازيا. من تأليف وإخراج بيتر ميمي بعدما قدّم تلك التجرِبة من قبلُ مع الفنان كريم محمود عبد العزيز في السينما. ويُشارك في بطولته عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبدالجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي وآخرون.
تدور القصة حول ثلاثة أشقاء تفرّقهم الأقدار، وتعيد جمعهم معركة شرسة على العرش الملكي، وتتغير مجريات الأحداث في يوم ميلاد الابن الثاني للملك نورالدين، حين يُقدِم العم الذهبي على قتل الملك ويسعى للقضاء على ورثته. وينجح الخادم الوفي رضوان في الهروب بالأميرين شمس الدين وجلال الدين، إلا أن رحلة الهروب تُفضي إلى افتراقهما.
إذ ينشأ شمس الدين عبداً في كتيبة حربية للعبيد، بينما يكبر جلال الدين بين اللصوص، وعندما تجمعهما الصدفة مجدداً بعد سنوات، تنفجر الصراعات بين الولاء والخيانة، وتبدأ معركة لا ترحم من أجل استعادة العرش أو السيطرة عليه.
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A post shared by Conquer Studios (@conquerproduction)
يمكنكِ قراءة مسلسل مملكة الحرير.. الحياة لا تتسع للطيبين حيث تسكن الشياطين
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