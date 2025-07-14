شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم يكشف كواليس تعاونه مع الهضبة مستحوذا على نصيب الأسد فى توزيع ألبومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في تصريحات له لليوم السابع عن مشاركته في ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد "ابتدينا": سعيد جدًا وفخور بمشاركتي في ألبوم ابتدينا مع النجم الكبير عمرو دياب، حيث قمت بتوزيع خمس أغنيات من العمل، الهضبة دائمًا بيقدّم تحدي جديد في كل ألبوم، وده بيخليني أشتغل بطاقة وإبداع مضاعف عشان أقدّم حاجة تليق بتاريخه وبحب الناس ليه."

وأضاف تعاوننا مبني على احترام وفهم متبادل، وده اللي بيخلي الشغل بينا يطلع مختلف ومميز، والجمهور دائمًا في بالنا، وهدفنا إن كل أغنية توصل ليهم بإحساسها وشكلها الموسيقي المميز."

نجاح الموزع احمد ابراهيم والهضبة عمرو دياب

وأكد أحمد ابراهيم أنه يعتبر تعاونه مع الهضبة خطوة مهمة في مشواره الغنائى بعد تعاونه مع نجوم كثيرين في مصر والوطن العربى مشيرا أن ردود الأفعال على اغانى الألبوم فاقت توقعاته، ونال إشادات كبيرة عليها من جانب أصدقائه في الوسط الفني وخارجه، مضيفا الهضبة يتميز بطابع مختلف عن غيره من المطربين ولديه ذوق وتفكير مختلف .

وأشار : أشكر الهضبة على ثقته، وإن شاء الله الأغاني تنال إعجاب الجمهور وتعيش معاهم زي كل الأعمال اللي قدّمناها سوا.



عمرو دياب واحمد ابراهيم



وحقق الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم نجاحًا كبيرًا بعد مشاركته المميزة في ألبوم النجم الكبير عمرو دياب الجديد الذي يحمل عنوان "ابتدينا"، حيث قام بتوزيع خمس أغنيات من الألبوم، حظيت بإشادة جماهيرية ونقدية واسعة منذ صدور العمل.



ويُعد هذا التعاون استمرارًا لسلسلة النجاحات التي جمعت إبراهيم بالهضبة في السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يقدم بصمته الموسيقية الخاصة من خلال توزيع أغنيات تمزج بين الحداثة والروح الشرقية، مما أضفى على الألبوم طابعًا متجددًا ولافتًا.

وقد تصدرت الأغاني التي وزعها أحمد إبراهيم قوائم الاستماع على مختلف المنصات، مؤكدة مكانته كواحد من أبرز الموزعين الموسيقيين في مصر والوطن العربي، ومجدد الشراكة الناجحة مع عمرو دياب، الذي يواصل بدوره المحافظة على صدارته الفنية وابتكاره المستمر.

مشاركة احمد ابراهيم فى توزيع 5 أغانى لألبوم الهضبة

وشارك "إبراهيم" الهضبة عمرو دياب صدارة التريند عبر محركات البحث أو مواقع التواصل الاجتماعي إكس وفيس بوك وموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من خلال أغانيه الخمس وهي "حبيبتي ملاك" التي قدم لها الألحان والتوزيع وأغنية "ما تقلقش" التي وزعها إبراهيم.

كما شارك أحمد إبراهيم في الألبوم أيضا بأغنية "هلونهم" مقدما التوزيع الموسيقي لها، كما وزع أغنيتي "يلا" و"دايما فاكر" ليحقق نجاحات جديدة تضاف إلى نجاحاته السابقة مع كبار المطربين في مصر والعالم العربي.

وتعاون الموزع أحمد إبراهيم مع الهضبة عمرو دياب في عدة أغانى سابقة جميعها حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، ومنها "الدنيا بترقص" و"اتقل" و"أحلى ونص" و"السر" وغيرها بكثير من الاغانى .



عمرو دياب والموزع أحمد ابراهيم



الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية مؤخرا، مثل مشاركته بـ8 أغنيات فى ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر، و6 أغنيات فى ألبوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، ووزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، و"عارف" لمصطفى قمر، وغيرها من الأعمال التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأغنية "غيب" للمطرب فضل شاكر .

كما وزع من قبل لعدد كبير من المطربين، منهم شيرين عبد الوهاب "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ما تحاسبنيش" و"خليتنى أخاف" و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زي الوتر"، ومع كارول سماحة "فى الوقت الغلط" و"صحابى"، وغيرها من الأعمال الناجحة.

