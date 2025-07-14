شكرا لقرائتكم خبر عن آمال رمزى تكشف أسباب طلاقها وتؤكد زواج سعاد حسنى من عبد الحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة آمال رمزي تريند محرك البحث جوجل، بسبب تصريحاتها عن حياتها الشخصية والفنية وغيرها من الأمور التي تخص بعض زملائها بالوسط الفني، حيث كشفت سبب طلاقها قائلة إن زوجها انفصل عنها لإنها رفضت الإنجاب مفضلة تربية أبناء شقيقها بعد وفاة والدتها.

آمال رمزي تتحدث عن سبب انفصالها

وقالت آمال رمزي في تصريحات تليفزيونية: "جوزي طلقني علشان يحرمني من الميراث لأني مردتش أخلف، وقلت له أنا هربي ولاد أخويا بعد 6 سنين جواز، ولما قال لي هيطلقني قلت له براحتك بس أنا مش هسيب ولاد أخويا، وكانت ماما اللى بترعاهم ولكنها توفيت وحرام أكون أنانية".

آمال رمزي تتحدث عن زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني

كما استعادت آمال رمزي ذكرياتها مع نجوم الزمن الجميل، وكشفت عن صداقة قوية جمعتها بالفنانة الراحلة سعاد حسني التي كانت حريصة على التواصل الدائم بها، قائلة: "سعاد كانت دايمًا تسأل عليّ وتقولّي: انتي فين؟ وكانت تختار معايا اللبس اللي أظهر بيه في أدواري"، أما علاقتها بعبد حليم حافظ قالت آمال رمزي: "أنا شوفتهم مع بعض مرتين، مرة كانوا بيتكلموا، والمرة التانية كنت عندهم في بيتهم. وكانت علاقتهم حلوة جدًا. وسعاد كانت تسيب الاستوديو وتروح له المونتاج علشان تشوف شغله وتقعد معاه".

وأضافت آمال رمزي أن الإعلامي مفيد فوزي كان السبب في معرفة كثيرين بزواجهما بعد إصراره على تتبع أخبارهما، كما كشفت أن سعاد حسني تزوجت لاحقًا من المخرج صلاح كريم في زيجة لم تكن معروفة وقتها.

آمال رمزي تخطف نور الشريف من نجلاء فتحي وتتزوجه

وتطرقت أيضًا لعلاقاتها الفنية، مؤكدة صداقتها القوية بميرفت أمين ونجلاء فتحي، قبل أن تداعب ذكرياتها قائلة: "أنا كنت السبب في خطف نور الشريف من نجلاء واتجوزته".