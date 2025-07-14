شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحيى حفل عيد الجمهورية على مسرح قرطاج الدولى.. 25 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة لطيفة حفلا غنائيا فى عيد الجمهورية على مسرح قرطاج الدولي يوم 25 يوليو، وسط ترقب واسع من جمهورها ومحبيها هناك، في أول ظهور فني لها بعد انطلاقة الألبوم، وأعلنت منصة الحجز عن نفاذ تذاكر الحفلة فور طرحها.

لطيفة تتصدر التريند بألبومها

وتصدّر مؤخرا ألبوم "قلبي ارتاح" للنجمة لطيفة قوائم الاستماع على أبرز منصات الموسيقى في الوطن العربي، وذلك فور طرح الدفعة الأولى من أغنياته، والتي تضم أربع أغنيات أُطلقت بتقنية "دولبي أتموس"، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي.

وتربعت الأغاني على قوائم الأكثر استماعًا في عدة منصات شهيرة، من بينها Apple Music، Spotify، Twist Music، وYango، كما تصدرت التريند على منصة X (تويتر سابقًا) في عدد من الدول العربية.



وبرزت أغنية "Sorry" بشكل خاص، محققة المركز الأول ضمن قائمة الأكثر تداولًا واستماعًا عبر منصة تيك توك خلال الساعات الأولى من طرحها.

لطيفة تعرب عن سعادتها بنجاح الألبوم

وأعربت لطيفة عن سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور، مؤكدة أن مجهود عام ونصف العام من التحضير والتسجيل بدأ يؤتي ثماره، خصوصًا مع إشادات المتابعين بالأفكار الموسيقية المتجددة والاختيارات المتنوعة في الألبوم.

وأكدت لطيفة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد طرح الدفعتين الثانية والثالثة من الألبوم، متضمنة عددًا من المفاجآت الفنية، حيث تستعد لتصوير بعض الأغاني على طريقة الفيديو كليب، وأخرى على طريقة الفيديو ليريكس، ضمن خطة تسويقية مبتكرة تُرضي جميع الأذواق.