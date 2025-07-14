شكرا لقرائتكم خبر عن لو غاوي سيما.. اعرف شروط دخولك معهد السينما بأكاديمية الفنون بمجموع 55% والان مع تفاصيل الخبر

تعد أكاديمية الفنون أكبر جهة رسمية لتدريس الفنون بمختلف أنواعها، وهى أكبر الجامعات الفنية فى مصر والعالم العربى، كان الهدف منها هو النهوض بمستوى الفن والاتجاه بالفنون اتجاها قومياً للمحافظة على التراث العربى وتوثيق الروابط محليا وعالميا، تستهدف إعداد أجيال من المبدعين القادرين على صون الهوية والحضارة، فضلًا عن قيمتها العلمية والأكاديمية الكبيرة بتخريج متخصصين يضيئون ساحة الإبداع باعتباره الأداة الفاعلة للارتقاء بالمجتمع.

وتضع أكاديمية الفنون شروط لالتحاق محبي السينما وعشاقها بالدراسة داخل الأكاديمية وذلك طبقا لموقعها الإليكتروني، وهى أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة بقسميها بمجموع (55 %) أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، ويقبل المعهد بنسبة 10% مؤهلات عليا، كما يقبل الطلاب بنظام التعليم الموازي بالمصروفات دون التقيد بشرط المجموع وشرط السن، ويتقدم الراغبين في اللحاق بالأكاديمية من خلال موقع أكاديمية الفنون، ويستطيع الطالب دراسة التالي

1. السيناريو

2. الإنتاج

3. الاخراج

4. هندسة المناظر

5. التصوير

6. هندسة الصوت

7. المونتاج

8. الرسوم المتحركة

وتضم أكاديمية الفنون 7 معاهد هى الفنون المسرحية، الكونسرفتوار، الباليه، السينما، الموسيقى العربية، النقد الفني والفنون الشعبية، إلى جانب مدارس لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائى – الإعدادى – الثانوى – الفنى).

وخلال السنوات الأخيرة تحولت أكاديمية الفنون من مجرد جامعة علمية وفنية إلى مدينة شاملة للفنون، ففى السنوات العشر الأخيرة، زادت عدد معاهد الأكاديمية، بإضافة المعهد العالى لفنون الطفل المعهد العالى لفنون العمارة البيئية، المعهد العالى لفنون ودراسات الترميم، البلاتوه السينمائى واستوديو الفيديو، معمل التصوير السينمائى، المستشفى الأكاديمي والإسكان الطلابى، البلاتوه السينمائي واستديو الفيديو ومعمل التصوير السينمائي، فضلا عن متاحف متنوعة فى مجموعة من المعاهد العليا لأكاديمية الفنون، منها متحف "الفنون الشعبية" التابع للمعهد العالى للفنون الشعبية.

لكن ربما كان من أبرز إنجازات الأكاديمية في السنوات الأخيرة هي افتتاح فرع جديد لها في الإسكندرية، في خطوة توسعية حتى يصبح للأكاديمية فروعا في مختلف أقاليم الجمهورية لخروج جيل كبير من المبدعين من كل بقاع الجمهورية، ففي عام 2019، اصدرت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة قراراً بأنشاء فرعاً لأكاديمية الفنون بمحافظة الاسكندرية يضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة تقوم بتدريس نفس المناهج بنظيراتها فى القاهرة.