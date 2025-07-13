عبد العزيز مخيون يكشف سر خلافه مع أحمد زكي ونصيحة سعاد حسني

كشف الفنان عبد العزيز مخيون عن العديد من الجوانب الخفية في علاقته مع الفنان أحمد زكي، وسبب الخلاف بينهما، خاصة مع الصداقة التي ربطتهما معاً، فضلاً عن النصيحة التي تلقاها من الفنانة سعاد حسني وتسببت في شعوره بالندم.

وأوضح الفنان عبد العزيز مخيون خلال لقاء له مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" أن علاقته بالفنان أحمد زكي كانت قوية للغاية، مشيراً إلى أن هناك العديد من أوجه الشبه التي ربطت بينهما منذ الطفولة وحتى بداياتهما الفنية.

ولفت إلى أنه كان يرى أن أحمد زكي لم يأخذ حقه كاملاً، قائلاً: "كان بيحس إني شبهه، وأنا كمان شفت نفسي فيه، وكنت دايماً شايف إنه مظلوم ومش واخد حقه الكامل." وأضاف أن اللقاءات التي كانت تجمعه مع أحمد زكي كانت تستمر لساعات، قائلاً: "كنا بنقعد على قهوة في شارع قصر النيل نتكلم، وكنت أول واحد بشجعه لما يبدأ عمل جديد."

وأشار إلى أن هناك ثلاثة أعمال جمعت بينه وبين أحمد زكي واعتبرها محطات بارزة في تاريخ السينما المصرية، وهي أفلام "إسكندرية ليه"، "الهروب"، و"حسن اللول"، موضحاً أن كواليس فيلم الهروب كانت الأقرب إلى قلبه بسبب التفاهم على المستوى الإنساني والفني بينه وبين أحمد زكي والعاملين فيه.

وحول سبب الخلاف بينه وبين أحمد زكي، أكد الفنان عبد العزيز مخيون أنه كان خلافاً فنياً بحتاً، ولم يكن له علاقة بعلاقتهما الشخصية، موضحاً أن الأمر كان يعود إلى رفضه إجراء بعض التعديلات على النص من أجل التركيز على نجم العمل.وأضاف عبد العزيز مخيون: "كنت شايف إن ده ضد العمل ككل"، موضحاً أن ذلك الموقف تسبب في فجوة بينهما، إلا أنها لم تمحُ الذكريات والمودة التي كانت بينهما.وشدد على أن صداقته مع أحمد زكي لم تكن بسبب العمل فقط، ولكن بسبب تشابه الظروف والنشأة، قائلاً: "أنا من البحيرة، وهو من الشرقية، ودايماً حاسس إن فيّا منه، ودي حاجة عمّقت علاقتنا جداً".

نصيحة سعاد حسني إلى عبد العزيز مخيون

وروى عبد العزيز مخيون موقفًا لا يُنسى له مع الفنانة الراحلة سعاد حسني خلال التصوير، مشيرًا إلى أنه سمعته يتحدث مع فريق الإنتاج بطريقة تلقائية، وهو ما دفعها للحديث معه قائلة: "إنت مش عارف تدير نفسك وموهبتك".وأوضح أنها نصحته بوجود من يدير عمله وأن الثقافة وحدها لن تكون كافية، مشيرًا إلى أنه شعر بالندم لأنه لم يستمع لنصيحتها قائلاً: "للأسف ما سمعتش كلامها.. وندمت، لأن البساطة أحيانًا بتتفهم غلط في الزمن ده".ولفت إلى أنه غاب فترات عن الوسط الفني لأنه تعامل مع الفن بطريقة الهواية وانشغل عنه ببعض الهوايات الأخرى، قائلاً: "تعاملت مع المهنة كهاوٍ وانشغلت بهوايات البحر والصحراء والهروب من زحام القاهرة، وابتعدت عن الوسط الفني، وخيارات السفر كانت كثيرة، خاصة مع غياب وسائل التواصل في ذلك الوقت".

لقاء جمع بين عبد العزيز مخيون ومحمد عبد الوهاب

تحدث عبد العزيز مخيون عن لقائه بالموسيقار محمد عبد الوهاب أثناء تحضيره لتجسيد شخصية عبد الوهاب في مسلسل "أمير الشعراء أحمد شوقي".أوضح أنه في البداية رفض الموسيقار الحديث معه، خاصة بعد أن شعر بالاندهاش لتقديمه شخصيته دون أن يعرف، لكنه وافق على اللقاء بعد ذلك، قائلاً: "رفض يكمل المكالمة، لكن لما كلمته تاني وفهمته الموقف، قالي: تعالى لي بكرة الساعة 1."أشار إلى أن اللقاء استمر لمدة ساعة كاملة، وشعر خلالها محمد عبد الوهاب بالسعادة لاستعادة بعض الذكريات الجميلة في حياته، من بينها غناؤه في زفاف ابن أحمد شوقي. ولفت إلى أنه صحح له الكثير من المعلومات حول شخصيته، قائلاً: "ونصحني أن أظهر بإيافة كاملة لأنه كان يرى أنني أشبهه."

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