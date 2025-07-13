غادة عبد الرازق تُثير القلق بظهورها على كرسي متحرك

أثارت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق قلق جمهورها ومتابعيها بعدما شاركت مقطع مُصوّر عبر حسابها على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، ظهرت خلاله وهي تجلس على كرسي متحرك داخل أحد المنتجعات بالساحل الشمالي، لتكشف بذلك عن تعرضها لإصابة مفاجئة أسفرت عن كسر في قدمها اليسرى.

حاولت غادة عبد الرازق التعامل مع الموقف بروح الدعابة، حيث أرفقت المقطع الذي شاركته عبر حسابها على إنستغرام، بتعليق قالت خلاله: "يوميات غادة عبد الرازق في الساحل أول أسبوع.. ربنا يستر على بقية الشهر".أيضًا، كشفت عبد الرازق عن إصابتها بمشاركة صورة عبر خاصية الاستوري المُلحقة بحسابها على إنستغرام، أظهرت فيها قدمها مصابة ومثبتة داخل جبيرة طبية، وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل". وبينما لم توضح الفنانة الشهيرة ملابسات الحادث أو طبيعة الكسر بشكل مفصل، اكتفت بإظهار جانب من يومياتها التي بدت مختلفة هذه المرة، حيث تقضي الأيام الأولى من الصيف في الساحل الشمالي بأسلوب حذر يفرضه وضعها الصحي.

في سياق آخر، تواجه غادة عبد الرازق أزمة قانونية تم تداولها خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمتها شركة خدمات سياحية دولية بالامتناع عن سداد مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري، مقابل خدمات قُدّمت لها ولابنتها روتانا خلال فترة إقامتهما الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس.من ناحيتها، رفضت غادة عبد الرازق تلك الاتهامات جملةً وتفصيلًا، وأصدرت بيانًا رسميًا حذرت خلاله من تداول شائعات أو اتهامات دون مستندات قانونية تثبت صحتها. على الصعيد الفني، ظهرت غادة عبد الرازق مؤخرًا كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يشارك في بطولته أحمد السقا وأحمد فهمي، ويأتي الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

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