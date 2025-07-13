رنا رئيس تحتفل بيوم ميلاد زوج والدتها.. وهذه طبيعة علاقتها به!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 08:52 مساءً - بكلمات مؤثرة مليئة بالحب والمشاعر الدافئة، احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بيوم ميلاد زوج والدتها؛ حيث نشرت صورة جمعتهما عبْر خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ موجهة له رسالة حب وتقدير، ومعبرة عن مكانته الخاصة في حياتها.

رنا رئيس تحتفل بيوم ميلاد زوج والدتها

نشرت رنا رئيس من خلال خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، صورة جمعتها بزوج والدتها؛ احتفالاً بيوم ميلاده. وعلّقت عليها بكلمات مليئة بالحب حيث قالت: "دائماً أشعر بالأمان عندما تكون بالقرب مني، لديك مكانة خاصة في قلبي. عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق وأعز شخص في حياتي، الوحيد والأبدي، بحبك يا صاحبي".

رسالة رنا رئيس لزوج والدتها في يوم ميلاده- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

علاقة مميزة تجمع رنا رئيس بزوج والدتها

لم تكن هذه المشاعر وليدة اللحظة؛ بل ظهرت بوضوح خلال حفل زفاف رنا رئيس؛ حيث تداول عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص مع زوج والدتها في بداية الحفل، على أنغام أغنية "بنت أبويا"؛ مما دفع البعض للاعتقاد بأنه والدها الحقيقي، بسبب التفاعل العاطفي الواضح والطريقة المميزة التي شاركها بها الرقصة.

كما شاركت رنا عدداً من الصور معه خلال عقد قرانها عبْر حسابها على "إنستغرام". وعلّقت عليها أيضاً قائلة: "سأبقى فتاة أبي للأبد. أنا محظوظة لوجودك في حياتي. بحبك يا حب حياتي".

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زواج رنا رئيس

يُذكر أن رنا رئيس قد احتفلت بحفل زفافها على يسري علي- من خارج الوسط الفني- يوم 5 مايو الماضي، وأُقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، وذلك في حضور أصدقاء العروسين وعدد من الفنانين الذين حرَصوا على مشاركتها فرحتها، أبرزهم: بشرى، وفاء عامر، سلوى عثمان، ريهام عبدالغفور هند عبدالحليم، روجينا، داليا البحيري، وعدد آخر من الفنانين.

وظهرت رنا بإطلالة ملائكية بفستان زفاف ناعم منفوش كشف عن جمالها، واعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة مع غرة أمامية، مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

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