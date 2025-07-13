من بينهم أحمد حلمي ونيللي كريم.. مشاهير يمتلكون مواهب غير التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 08:52 مساءً - تصدّرت الفنانة ميرنا جميل مؤشرات البحث على موقع جوجل وترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد كشفها عن موهبتها في الرسم، والتي لم يكن يعرفها سوى عدد محدود من جمهورها، وذلك في ظل تصدُّر اسم المذيعة مها الصغير لمحركات البحث والترند على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث تُطاردها أزمات كبرى بشكلٍ متلاحق وسريع، على مستوى الحياة الشخصية والعملية؛ لتواجه قدْراً كبيراً من الخسارة المادية والمعنوية.

ويأتي ذلك مع التزامها الصمت التام، باستثناء بيانٍ واحد، تضمّن رسالة اعتذار لمجموعة من الفنانين التشكيليين الأجانب، بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، ونسبها لوحاتهم العالمية لنفسها.

على الجانب الآخر، نجد الكثير من الفنانين والمشاهير الذين يتألقون على الشاشة، مواهبهم ليست مقتصرة فقط على التمثيل؛ فيمتلك الكثير منهم عدداً من المواهب الأخرى التي جعلتهم مميزين أكثر وأقرب للجمهور.

فمنهم مَن يغني، ومنهم مَن يتقن الرسم، وغيرهم مَن بدأ مشواره في الرقص أو الموسيقى قبل دخوله عالم التمثيل، وكان آخرهم الفنانة الشابة ميرنا جميل.

ميرنا جميل تُبرز موهبتها في الرسم

حيث تصدّرت الفنانة ميرنا جميل مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد كشفها عن موهبتها في الرسم. وقد نشرت منذ فترة عبْر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو تُبرز فيه أحدث لوحاتها الفنية؛ معلّقة عليها: "أحدث أعمالي رائحة الليمون". وقد انتشرت رسومات ميرنا جميل بشكل لافت عبْر صفحات السوشيال ميديا، ونالت إعجاب كثير من المتابعين، الذين أشادوا بإحساسها الفني وقدرتها على التعبير بالرسم؛ مما أضاف جانباً جديداً ومميزاً إلى شخصيتها الفنية.

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جيهان الشماشرجي من تصميم الحُلي إلى الوقوف أمام الكاميرا

أما الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي فكشفت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، أنها بدأتْ مشوارها في المسرح ودرست الرقص المعاصر. ولم يكن التمثيل ضمن خططها؛ قائلة: "في بداياتي كنتُ غارقة في صناعة الحُلي، وهي مهنة مارستُها لمدة 15 عاماً، وكنتُ أقضي 24 ساعة داخل ورشتي، أصمم وأُنجز كلّ شيء بنفسي".

وأكملت الشماشرجي: "الموضوع بدأ بأنني قابلتُ رجلاً يمتلك ورشة في حارة اليهود، وطلبت أن أتعلم منه، لكنه رفض في البداية. لم أيأس، واتفقنا في النهاية على أن أُعدّ الشاي والقهوة للصنايعية مقابل السماح لي بمراقبة العمل. ظللتُ أذهب للورشة لمدة 9 أشهر، من دون علم والدتي. وبعد تعرُّض أحد العاملين لحادث وكسر يده، عملتُ مكانه، وكانت تلك نقطة تحوُّل بالنسبة لي. قبلها عملت أيضاً في الكول سنتر".





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أحمد حلمي ورِث موهبة الرسم من والدته

كما تحدّث أحمد حلمي خلال حلوله ضيفاً في برنامج "Sold out" الذي يقدّمه الإعلامي محمود سعد، على قناة "cbc"؛ كاشفاً عن بدايته قبل التمثيل؛ قائلاً: "مكنتش بفكر إني أكون ممثل، ومثّلت بالصدفة، آه كنت حاسس وأنا صغير إني هابقى معروف في أي وظيفة بشكل عام".

وتابع أحمد حلمي: "والدتي بتعرف ترسم أوي، وأنا أخدت منها الموهبة دي، وكنت شايف إن ممكن أبقى معروف في حتة الرسم، وأنا في تانية ثانوى كنت بشتغل في مطبعة أثناء الدراسة وأنا في بنها، وفيه حاجات طبعتها على التيشرتات".

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رامز أمير ورياضة الباركور

أما الفنان رامز أمير فقد برع في رياضة "الباركور"؛ حيث كشف أن كل الحركات التي أداها خلال فيلمه "حملة فرعون" كانت بنفسه؛ موضحاً طبيعة هذه الرياضة. وقد عُرض الفيلم عام 2019، وشارك في بطولته مع نخبة من النجوم، منهم: عمرو سعد، محمد لطفي، روبي، محمود عبد المغني. بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين، منهم: مايك تايسون، وهافنور يوليوس بيورنسون. والفيلم من إخراج رءوف عبد العزيز، وإنتاج محمد السبكي.

ويشارك أمير باستمرار من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وهو يستعرض رشاقته وممارسته لهذه الرياضة.

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نيللي كريم ورقص الباليه

تُعَد الفنانة نيللي كريم من نجوم الصف الأول؛ حيث إنها مع كلّ دَور تقدّمه، تحقق نجاحًا كبيراً وينتظرها الجمهور بشكل مستمر كلّ عام وبترقُّب لمشاهدة أدائها الرائع مع كلّ عمل جديد لها. لكن قبل هذا النجاح في التمثيل، كان لنيللي كريم مشوارٌ طويل في عالم الباليه، وقد شاركت في عروض ومسابقات بالخارج، وحتى الآن لاتزال تحتفظ برشاقتها وخفتها، وفي أيّ دَور يتطلب منها الرقص، تقدّمه بسهولة كبيرة.

وقد ظهرت لأول مرة على شاشات التلفزيون عام 1995 كراقصة باليه في المسلسل المصري "ألف ليلة وليلة"، الذي عُرض في شهر رمضان.

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