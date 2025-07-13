لحظة مميزة.. هيا عبد السلام ويعقوب الفرحان يعلنان الانتهاء من تصوير مسلسل هوس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 08:52 مساءً - بطريقة خاصة ومميزة، احتفلت الفنانة هيا عبد السلام بانتهاء تصوير أحدث أعمالها الدرامية بعنوان "هوس"، المنتظَر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

لحظة وداع خاصة

ووثّقت هيا عبد السلام تلك اللحظة من خلال مقطع فيديو قصير عبْر صفحتها على "إنستغرام"، ظهرت فيه برفقة الفنان يعقوب الفرحان، الذي يشاركها بطولة العمل، وهما ممسكان كلاكيت المسلسل الإلكتروني، تظهر عليه عبارة باللغة الإنجليزية Farksh. وجاء التعليق الذي أرفقته "هيا" كالتالي: "هذه اللحظة الرائعة انتهت مع الفريق الرائع فركش".

وبجانب هيا عبد السلام ويعقوب الفرحان، يضم المسلسل كوكبة من أبرز نجوم الخليج، وهم، ليلى عبد الله، إبراهيم الحربي، حسين المنصور، هدى الخطيب، حسين الحداد، رهف العنزي، وعبد الله البلوشي، إلى جانب نخبة من الوجوه اللامعة.

View this post on Instagram A post shared by Haya Abdulsalam هيا عبدالسلام (@haya_abdul_salam)

الرعب النفسي في "هوس"

وسينقلنا مسلسل "هوس" إلى حبكة أكثر تشويقاً وإثارة؛ إذ يغوص المسلسل في أعماق الرعب النفسي؛ مستعرضاً كيف يمكن للعقل الباطن أن يخلُق عالماً من الأوهام يطغى على الواقع. وتدور القصة حول جَد مسنّ يعاني من مرض نفسي يُعرف بـ"الوهم"، يجعله أسيراً للشك والارتياب؛ مقتنعاً بأن مَن حوله يتآمرون عليه أو يلاحقونه في كلّ خطوة.

مشاركات درامية سابقة لـ هيا عبد السلام

جدير بالذكر، أن الفنانة هيا عبد السلام شاركت من قبلُ في عملين دراميين، الأول بعنوان: "للمعاريس فقط"؛ إذ تسلّط قصته الضوء على جوانب الحياة الزوجية والعلاقات بين الأزواج حديثي الزواج والمشاكل التي تحدث بينهم بصورة يومية، وأدوار الأشخاص المحيطين بهم في تهدئة الخلافات بينهم أو تأجيجها. وشارك في العمل عددٌ من النجوم: بشار الشطي، ريم أرحمة، فؤاد علي وآخرون.

View this post on Instagram A post shared by Haya Abdulsalam هيا عبدالسلام (@haya_abdul_salam)



أما المسلسل الثاني فهو بعنوان: "وحوش"، الذي يقدّم كمجموعة من الحلقات المنفصلة؛ حيث تتناول كلّ حلقة إحدى أبرز وأشهر الجرائم الحقيقية التي حدثت في الكويت على مدار سنوات مختلفة.



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