هايلي بيبر الجندي المجهول خلف ألبوم زوجها جاستن بيبر الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 08:52 مساءً - وسْط مزيج من النضج الفني والحالة النفسية السيئة التي يمُر بها في الفترة الأخيرة، أطلق جاستن بيبر ألبومه الجديد Swag؛ ليعود إلى الساحة الفنية بعد غياب أربع سنوات؛ مدفوعاً بدعم قوي من زوجته هايلي بيبر، التي كانت -بحسب مصدر مقرّب- "السند والجندي المجهول" خلال كلّ خطوة في الرحلة الفنية لهذا المشروع.

هايلي بيبر تساند جاستن بيبر في العودة للجمهور

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بحسب مصدر مطّلع تحدّث لمجلة PEOPLE، احتفل جاستن بيبر، 31 عاماً، وهايلي بيبر، 28 عاماً، في عطلة نهاية الأسبوع بإصدار الألبوم رسمياً في 11 يوليو، وهو أول مشروع منفرد للفنان الكندي منذ ألبوم Justice عام 2021.

وأكّد المصدر أن هايلي كانت حاضرة بقوة طوال فترة إنتاج Swag، وساندت زوجها ليثق بحدسه الفني، ويقدّم ما يؤمن به هو كفنان؛ بعيداً عن الضغوط التي كانت تحوطه الفترة الماضية.

وقال المصدر: "دعمت هايلي جاستن ليتبع حدسه الفني، ساعدته على الثقة بنفسه، والقيام بما يريد فعله كفنان".

ويُذكر أن انفصال جاستن عن مدير أعماله السابق سكوتر براون، قد شكّل نقطة تحوُّل كبيرة في حياته المهنية. بعد علاقة عمل دامت أكثر من 15 عاماً، اتخذ بيبر القرار بإنهاء التعاون في 2023، وهي خطوة وصفها المقربون منه بأنها كانت "مطلوبة منذ وقت طويل".

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الألبوم الجديد لـ جاستن بيبر سيُغيّر شكل الموسيقى

أوضح مصدرٌ بتصريحات لوسائل الإعلام، أن الألبوم الغنائي الجديد لـ جاستن بيبر سيكون أكثر حساسية، ويحمل الكثير من المشاعر، ولن يكون مُحبِطاً لجمهوره. مؤكداً أن معجبي الفنان جاستن بيبر، على موعد مع تغيير الموسيقى؛ حيث إن الألبوم الجديد سيُقدّم موسيقى أعمق بكثير عما قُدّم من قبلُ.

فيما أكّد المصدر، أن كون جاستن بيبر قد أصبح أباً لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر، وهو عزيز جداً عليه؛ فإن هذا كان بمثابة الجوهر الحقيقي له في الألبوم الجديد.

انتشار الدعاية للألبوم الجديد

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وخلال الأيام الماضية، كانت قد انتشرت على نطاق واسع لوحة إعلانية في أيسلندا تحمل اسم جاستن بيبر وكلمة "Swag". وقد أفاد موقع "TMZ" بأن "Swag" هو عنوان الألبوم الجديد، ولكن جاستن بيبر لم يؤكّد أو ينفِ الخبر، كما ظهرت اللوحة الإعلانية نفسها في لوس أنجلوس.

وعقب ظهور اللوحات الإعلانية بوقت قصير، شارك جاستن بيبر أيضاً مقطع فيديو عبْر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" لشاشة كبيرة في مدينة نيويورك، يظهر فيها ما يبدو أنه قائمة أغانٍ، والتي ظهر من بينها عناوين: "Daisies ،Dadz Love ،Therapy Session ،Zuma House".



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