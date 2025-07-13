مي عمر برسالة غامضة عن الشماتة.. فماذا تقصد؟!

مي عمر: "الشماتة من أبشع الصفات"

رسالة مي عمر عن الشماتة- الصورة ستوري عبْر حسابها على إنستغرام

مي عمر تقضي إجازتها في اليونان

مي عمر من دون محمد سامي في رمضان 2026

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 08:52 مساءً - وجّهت الفنانةرسالة غامضة عن صفة "الشماتة"، والتي اعتبرتها من أبشع الصفات والتصرفات الإنسانية، والتي يستخدمها البعض في أوقات ضعف أو حزن أو مِحن الأشخاص الآخرين.كتبت النجمة مي عمر من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، رسالة غامضة للأشخاص الشامتين؛ حيث قالت: "من أبشع الصفات إنك تشمت في حد وقت ضعفه أو تستغل ألمه عشان تبان أحسن".وأكملتمعبّرة عن استيائها من هذه الصفة؛ قائلة: "الشماتة وانعدام الرحمة، من أحقر التصرفات، لا تُظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك". وكتبت مي منشورها من دون التوضيح للغرض منه، أو مَن الشخص المقصود بهذه الرسالة.على صعيد آخر، شاركت الفنانةمتابعيها عبْر السوشيال ميديا، إطلالات صيفية مميزة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف في اليونان. ونشرت مي عمر الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستاناً قصيراً، عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت: "الصيف هنا".اطلعي على سر اعتذار مي عمر عن فيلم طه الغريب مع حسن الردادفي سياق آخر، تعاقدت الفنانةعلى مسلسل جديد لتقديمه في رمضان المُقبل، وستتعاون فيه مع مخرج لم يسبق لها التعاون معه من قبلُ، وذلك بعد رحلتها الطويلة مع زوجها المخرج محمد سامي، كان آخرها في رمضان الماضي، من خلال مسلسل "إش إش".وكتبت مي عمر لجمهورها قبل فترة، عبْر حسابها على "إنستغرام": "انتظروا قريباً الإعلان عن مشروعي القادم رمضان 2026، وبوعد الجمهور إن شاء الله هيكون عمل يليق بهم، مثل (إش إش، ونعمة الأفوكاتو ولؤلؤ)، مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا، ومتأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة".يُذكر أن مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة، والتي تجسّد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة. ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة، الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصَراً في دوامة من المكائد والمصائب التي تُدبرها له.ويُشارك ببطولة المسلسل كلٌّ من: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي. ويأتي المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.يمكنكِ قراءة نجمات حققن نجاحاً لافتاً بعد العمل بعيداً عن أزواجهن: هل ستكون مي عمر من بينهن؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».