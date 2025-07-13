شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تحضر "الملك لير" ومش عارف تحجز؟ تعالى نقولك تعمل إيه خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ اللحظة الأولى الذي أعلن فيها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، والمسرح القومي بقيادة الفنان أيمن الشيوي، عن افتتاح العرض المسرحي" الملك لير" للنجم الكبير يحيي الفخراني، وبدأ الجميع يتسأل عن كيفية الحجز والحضور، خاصة أن البيت الفني للمسرح قد غير طريقة حجزه مع بداية هذا العرض فقبل ذلك كان من الممكن أن تذهب وتحجز قبل العرض بيوم أو يومين ولكن أصبح الآن الحجز إلكترونيا.

حمل تطبيق البيت الفني للمسرح

أولا الدخول على تطبيق" البيت الفني للمسرح"، قم بفتح الحساب وسجل بياناتك الشخصية وتأكد من صحتها باستخدام الرقم القومي، اختر “الملك لير” من قائمة العروض المتاحة، ثم اختر اليوم والوقت المناسب وفئة التذكرة.



يمكنك اختيار مقعدك في نفس الفئة السعرية المختارة، بعد مراجعة السعر، اضغط على الموافقة ثم اختر وسيلة الدفع المناسبة سواء عبر “Fawry Pay” أو باستخدام بطاقة الدفع الإلكترونية (الفيزا كارد)، بعد إدخال بيانات البطاقة واستلام رمز التأكيد OTP، يتم الضغط على “Submit” لإتمام العملية، عند نجاح الدفع، يتم إرسال التذكرة إلكترونيًا إلى التطبيق، ويمكنك تقديمها للموظف المختص عند دخول المسرح.

اختار مقعدك وسعر تذكرتك

يُذكر أن عرض "الملك لير" من إنتاج المسرح القومي، بإدارة الدكتور أيمن الشيوي، بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم المسرح المصري، من بينهم: طارق دسوقى، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائى، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن.

الملك لير بطولة الفخراني وكوكبة من النجوم