شكرا لقرائتكم خبر عن التصوير بين مصر والكويت.. التفاصيل الكاملة لمسلسل أعوام الظلام للمخرج محمد سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المخرج محمد سلامة، تجربة جديدة ومختلفة بمسلسل أعوام الظلام، المستند على قصة حقيقية للكاتب بدر المطيرى، والذى يؤدى دور البطل فى العمل الدرامي المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة وبمشاركة أبطال كثر من مختلف البلدان العربية ومن مصر.



المخرج محمد سلامة

قصة مسلسل أعوام الظلامتدور احداث المسلسل حول فترة السجن، حيث يعاني بدر من ضغط نفسي شديد وتحول داخلي نتيجة المعاناة والظلم، وبعد سنوات من الظلم داخل السجن، تكشف الحقيقة ويثبت براءته، لكن الآثار النفسية تترك جراحًا عميقة لا تزال تؤثر فيه حتى بعد خروجه. أبطال مسلسل أعوام الظلاموتضم قائمة أبطال المسلسل كل من الفنان حمد العماني، وخالد البريكي، فيصل العميري، ايمان الحسيني، شوق الهادي، روان العلي، محمد الحداد، عبد الله زيادة، مشاري المجبل، ومن البحرين كل من الفنان احمد سعيد، ومن الأردن الفنان منذر ريحانا، ومن مصر الفنانة أنتصار التي تجسد شخصية والد البطل بدر المطيري، والمسلسل من تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم. عملية تصوير مسلسل أعوام الظلاميقود المخرج محمد سلامة عملية تصوير المسلسل بين مصر والكويت، حيث ينقسم العمل الدرامي لجزأين يتم تصوير الجزء الأول في مصر حيث تم بناء السجن المركزي الكويتي بالكامل في مصر لتصوير مشاهده، قبل الانتقال للتصوير في دولة الكويت باقي مشاهد المسلسل.



انتصار

المخرج محمد سلامة

المخرج محمد سلامة هو مخرج مصري من مواليد 1986 وله الكثير من الأعمال الدرامية التى لاقت اهتمام الجماهير ومن أهمها مسلسل الاب الروحي (الوحدة الثانية) ومسلسل رحيم للنجم ياسر جلال ومسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث ومسلسل لما كنا صغيرين ومسلسل ملحمة موسي للنجم محمد رمضان ومسلسل ستات بيت المعادي ومسلسل راجعين يا هوي للمخرج خالد النبوي ومسلسل الكتيبة 101 ومسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، وكانت آخر أعماله مسلسل وحوش الذي عرض في الكويت.