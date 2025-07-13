شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد حماقى يبدأ التحضيرات ويعاين أماكن تصوير مسلسل "لينك" لسيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج محمد حماقى الاستعدادات والتحضيرات الأخيرة لمسلسله الجديد (لينك) بطولة النجمين سيد رجب ورانيا يوسف، والمقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، ويعرض على شاشات المتحدة، من تأليف محمد جلال، ويسلط العمل الضوء على سلبيات السوشيال ميديا، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير أواخر الشهر الجارى بعد الانتهاء من معاينة أماكن التصوير حسبما أكد لليوم السابع والتعاقد مع جميع الممثلين اللذين رشحوهم المخرج للأدوار الرئيسية.

روج أسودوفى سياق متصل ينتظر حماقى عرض مسلسل "روج أسود" خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة العمل رانيا يوسف لقاء الخميسى، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، ومن تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداث العمل حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة من ملفات حقيقة داخل محاكم الأسرة المصرية.

رانيا يوسف فى نص الشعب اسمه محمد

رانيا يوسف تواجدت فى رمضان الماضى، بـ 3 مسلسلات من نوعية أعمال الـ 15 حلقة الأول "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، عايدة فهمي، والثاني "جريمة منتصف الليل" وشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، ملك قورة، ميار الغيطي، محمد عز وآخرين.

ثالث أعمال رانيا يوسف فى رمضان الماضى مسلسل "نصف الشعب اسمه محمد" وشاركت فى بطولته إلى جانب عصام عمر، مايان السيد، شيرين، هاجر السراج، دنيا ماهر، محمد محمود، محمد عبد العظيم، الفت امام، كريم سامى، غادة عبد ابراهيم، عبير فاروق وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد رجاء وإخراج عبد العزيز النجار.