شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يشوق الجمهور بلقطات من التريلر التاني لفيلم "درويش".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم عمرو يوسف جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بصورة جديدة من كواليس فيلمه المنتظر "درويش"، وكتب معلقًا:"من التريلر التاني لفيلم درويش.. استنوا فيلم درويش في السينمات من 13 أغسطس في مصر، و28 أغسطس في الوطن العربي".

فيلم دوريش من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى ومن بطولة عمرو يوسف و دينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

تدور أحداثه حول شخصية محتال كاريزمي يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحوّل عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص، لا يشبه الأبطال النمطيين، بل يُقدم نموذجًا مختلفًا يحمل طابعًا إنسانيًا ومثيرًا.

أبطال فيلم درويشقصة فيلم درويش "درويش"

وكانت آخر أعمال

السينمائية فيلم "شقو"، الذي طرح في السينمات المختلفة 2024، وشارك في بطولته محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.







فيلم درويش



مشاهد من فيلم درويش

آخر أعمال عمرو يوسف السينمائيةعمرو يوسف



كواليس فيلم درويش



عمرو يوسف ودينا الشربيني من كواليس فيلم درويش