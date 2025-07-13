وفاة الممثل الهندي كوتا سرينيفاسا.. صاحب رحلة فنية زاخرة وإرث ثري

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 07:18 مساءً - ودّعت السينما الهندية واحداً من أساطيرها، النجم كوتا سرينيفاسا راو، الذي اشتُهر بمسيرة فنية غير مسبوقة، بمشاركته في أكثر من 750 فيلماً، بأربع لغات. تنوّعت أدواره بين الشرير، و الكوميديا، كما حصد تسع جوائز خلال مسيرته، وترك إرثاً فنياً بكلّ معنى الكلمة. وفاة الممثل الأسطوري كوتا سرينيفاسا راو عن عمر ناهز 83 عاماً كوتا سرينيفاسا راو، رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عُمر يناهز 83 عاماً، في منزله بحيدر آباد، بعد صراع طويل مع المرض. وتحوّلت صفحات الفنانين والصحفيين الهنود على السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء؛ حيث نعاه عددٌ من رجال الدولة والممثلين وكذلك الجمهور.

ولم يكن راو مجرد ممثل فقط؛ بل شارك في الحياة السياسية بالهند، وشغل منصب عضو المجلس التشريعي لحزب بهاراتيا جاناتا عن دائرة فيجاياوادا الشرقية في ولاية أندرا براديش بين عامي 1999 و2004. وكان رئيس وزراء ولاية تلانجانا بجنوب الهند.



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وُلد راو في 10 يوليو 1942، في قرية كانكيبادو بمقاطعة كريشنا بولاية أندرا براديش، وكان والده طبيباً.

درس العلوم في المرحلة الجامعية، وبدأ حياته المهنية موظفاً في بنك الدولة، قبل أن ينضم إلى المسرح في سنوات دراسته؛ مما مهّد له الدخول لعالم التمثيل.

أول ظهور سينمائي كان بفيلم Pranam Khareedhu عام 1978، ومنذ ذلك الحين وهو لم ينقطع عن تقديم أدوار سينمائية مميزة. وقد شارك في أكثر من 750 فيلماً بلغات الجنوب، مثل: التيلوغو، التاميل، المالايالامية، الكانادا، والهندية أيضاً.

حصل على 9 جوائز نندي تكريماً لأدائه، وهي جوائز سنوية تمنحها حكومة ولاية أندرا براديش في الهند، وتُعَد واحدة من أرقى الجوائز السينمائية. وفي عام 2015 تم منحه وسام بادما شري، وهو واحد من أعلى التكريمات المدنية في الهند. وكان آخر ظهور سينمائي له عام 2023 في فيلم Kabzaa، ثم غاب مؤخراً بسبب تراجُع صحته .

إليكِ هذا الخبر وفاة وينسي ويليس أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاماً أبرز أعماله السينمائية Pratighatana -1985 فيلم دراما اجتماعية قوية حول مكافحة الفساد السياسي، وقد حضر الفيلم مهرجانات مهمة وفاز بجائزة ناندي وغيرها. Mandaladeesudu -1987 فيلم سياسي يصوّر حياة نجم سينما يدخل السياسة، أثار جدلاً كبيراً في الهند. Aha Naa Pellanta -1987 فيلم كوميديا رومانسية حقق نجاحاً كبيراً، ولعب راو خلاله دَور الأب المغلق على نفسه، وحظي بدوره بإشادة الجمهور والنقاد. Bobbili Raja -1990 فيلم أكشن- رومانسي، جسّد راو دوراً قوياً، وأضفى لمسة مميزة بشخصية الشرير في القصة. Sathruvu -1991 فيلم جريمة نجح تِجارياً وتحوّل لاحقاً إلى نُسخ أخرى بالكانادا والهندية. Little Soldiers -1996 فيلم عائلي للأطفال، كرر فيه راو نجاحه عبْر أداء محكم يجمع بين الجدية والكوميديا، وحصد الفيلم جوائز ناندي ووطنية. Big Boss -1995 فيلم أكشن جسّد راو فيه شخصية زعيم عصابة شرير، رغم أن الفيلم لم يكن من أنجح إنتاجات تلك السنة. Sarkar -2005 فيلم درامي ظهر فيه كشرير أمام أميتاب باتشان، وترك بصمة قوية رغم قلة مشاهده. Rakta Charitra -2010 فيلم درامي انتقل راو خلاله من أدوار الشرير القوي إلى مواقف إنسانية معقّدة.



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