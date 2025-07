فانيسا هادجنز تعلن حملها الثاني من زوجها لاعب البيسبول الشهير كول تاكر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 07:18 مساءً - بعد عام من ولادة طفلها الأول، شاركت النجمة فانيسا هادجنز متابعيها خبراً سعيداً جديداً، وهو حملها بطفلها الثاني من زوجها لاعب البيسبول الشهير كول تاكر، في إعلان رومانسي ودافئ عبْر "إنستغرام"، أثار تفاعلاً واسعاً.

"الجولة الثانية": عائلة فانيسا وتاكر تكبر سريعاً

نشرت فانيسا هادجنز، 36 عاماً، ثلاث صور برفقة زوجها كول تاكر، 29 عاماً، وهما يرتديان ملابس بيضاء منسّقة؛ حيث ظهرا يبتسمان ويشيران إلى بطنها المنتفخ. وعلّقت فانيسا قائلة: "الجولة الثانية".

الثنائي اللذان تزوّجا في ديسمبر 2023، كانا قد استقبلا طفلهما الأول في يوليو 2024، في يوم صادف يوم ميلاد تاكر نفسه. ومؤخراً، احتفلت فانيسا بهذه المناسبة بصورة طريفة جمعتها بزوجها، وهما يرتديان نظارات شمسية وتبدو عليهما السعادة.

وعلّقت هادجنز قائلة: "يوم ميلاد سعيد لصديقي/حبيبي/شريك حياتي. أنت كلّ شيء بالنسبة لي. لا أحد يعرفني أكثر منك". وردّ تاكر على المنشور: "أنتِ أفضل أم. شكراً لكِ".

تعود علاقة فانيسا بكول إلى أوائل 2021؛ حيث ظهرا لأول مرة كحبيبين في عدة مناسبات، قبل أن يتزوّجا بعد نحو ثلاث سنوات من التعارُف، في حفل حضره بعض الأصدقاء وعائلتا الثنائي، في تولوم المكسيك.

وكان الثنائي قد التقيا للمرة الأولى خلال ندوة للتأمل عبْر تقنية "زوم" نظّمها النجم العالمي جو جوناس في بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

فانيسا هادجنز كشفت عن حملها الأول على السجادة الحمراء في أوسكار 2024

وكانت فانيسا هادجنز قد كشفت عن حملها على السجادة الحمراء لحفل جوائز الأوسكار لعام 2024، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

وأثناء تقديمها لبرنامج "Countdown to Oscars: On the Red Carpet Live!" الذي ينقَل مباشرة على شبكة ABC، أظهرت نجمة فيلم Princess Switch البالغة من العمر 36 عاماً بطنها المنتفخ في إطلالة باللون الأسود؛ حيث ظهرت بفستان من تصميم فيرا وانغ.

فانيسا هادجنز من أبرز نجمات جيلها

فانيسا آن هادجنز، وُلِدت في 14 ديسمبر 1988 في ساليناس، كاليفورنيا، والدتها جينا من الفلبين، ووالدها غريغ هادجنز من أصول إنجليزية/أيرلندية.

بدأت التمثيل والغناء منذ طفولتها، وشاركت في أعمال مسرحية محلية منذ سن الثامنة، وخطت أولى خطواتها في السينما بفيلم Thirteen -2003، ثم لفتت الانتباه بلعبها دَور غابرييلا مونتيز في ثلاثية High School Musical 2006 -2008، ومن هنا لمع نجمها.

كما أنها دخلت عالم الغناء أيضاً وحققت به نجاحاً باهراً، وأطلقت ألبومها الأول V عام 2006، وقد حقق مبيعات ذهبية في أمريكا، قبل أن تُصدر الألبوم الثاني Identified في 2008.

كما أنها معروفة بتفانيها في الأعمال الخيرية، مثل مبادرات Stand Up to Cancer، Make-A-Wish، ودعمها لمستشفى الأطفال في لوس أنجلوس.



