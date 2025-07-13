انتظرونا.. أول ظهور إعلامي مشترك لخالد سليم وزوجته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 07:18 مساءً - يستعد النجم خالد سليم وزوجته السيدة خيرية هشام للظهور مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس، في حلقة استثنائية ببرنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC"، وذلك في أول ظهور إعلامي مشترك لهما عبْر شاشة التلفزيون.

ظهور خالد سليم مع زوجته في "صاحبة السعادة"

روّج الفنان خالد سليم لحلقته مع النجمة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، والمقرر إذاعتها مساء غد الإثنين الموافق 14 يوليو الجاري؛ حيث شارك بوستر الحلقة عبْر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام". وعلّق عليه قائلاً: "انتظرونا مع النجمة الجميلة وصاحبة السعادة إسعاد يونس".

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زوجة خالد سليم تستعيد ذكريات قصة حبهما وزفافهما

وخلال الحلقة، ستظهر معه زوجته السيدة خيرية هشام، وسيتحدث الثنائي عن تفاصيل قصة حبهما التي بدأت منذ أكثر من 15 عاماً، وتُوّجت بزواج دام حتى اليوم، أثمر عن ثلاثة أبناء، هم: خديجة، كنزي، وسليم.

كما تكشف فيه خيرية هشام عن أسرار من داخل حياتهما اليومية، وتشير إلى أن خالد سليم ليس فقط زوجاً مثالياً؛ بل هو أب حنون يحرص على تخصيص وقت يومي لأطفاله رغم انشغالاته الفنية. ويتحدثان عن كواليس ليلة زفافهما في 2011؛ خاصة مع مشاركته النجم عمرو دياب بالغناء في الحفل، وسط حضور لافت من مشاهير الوسط الفني والاجتماعي.

نجاح لافت لـ خالد سليم في رمضان 2025

حقق النجم خالد سليم نجاحاً لافتاً من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"؛ حيث حقق نسبة مشاهدات عالية، بعد أن عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي 2025. وتدور أحداثه حول ليل، وهي امرأة ثرية تتلقى صدمة حياتها عندما تكتشف أن زوجها خانها وتزوج أخرى سراً. وتدخل في صراعات مع عائلته.

وضم مسلسل "وتقابل حبيب" كلاً من: الفنانة ياسمين عبد العزيز، الفنان كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بتول حداد، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، محمود ياسين چونيور، إنچي كيوان، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت وآخرين. والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين. وإخراج محمد الخبيري. وإنتاج شركة سينرچي.

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