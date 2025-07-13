شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحه الجريء.. باسم ياخور يثير الجدل ويتصدر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان السوري باسم ياخور ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات أثارت تفاعلاً واسعًا في أحد اللقاءات التلفزيونية، وقال ياخور خلال اللقاء: "كل إنسان جرحته بكلامي أو بتصريحي، أنا أعتذر منه، لكن للتوضيح، أنا لم أكن مسؤولاً في النظام، ولم أمارس أي نوع من أنواع البزنس معه، ولم أتولّ أي منصب رسمي. أنا رجل أعيش خارج البلد منذ سنوات طويلة جدًا".

وأوضح ياخور أن كل ما صدر عنه سابقًا لا يعدو كونه آراء شخصية، مؤكدًا:"لم تربطني أي صلة بالنظام السابق، وكل ما قلته هو وجهات نظر. وإذا كانت هذه الآراء قد جرحت أحدًا، فأنا أعتذر له بكل احترام".

يُذكر أن باسم ياخور خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق دفعة عام 1993، ومن أبرز زملائه في الدفعة شكران مرتجى، مهند قطيش، وفرح بسيسو. بدأ مسيرته الدرامية عام 1994 بمسلسل "الثريا"، ثم قدم أكثر من 130 عملاً تنوعت بين الدراما، الكوميديا، والتاريخ.

كما شارك ياخور في عدد من المسلسلات المصرية، منها "زهرة وأزواجها الخمسة" و*"المرافعة"*، إلى جانب تقديمه لعدد من البرامج الترفيهية.

وكان آخر ظهور له في الموسم الدرامي الماضي من خلال مسلسل "السبع"، الذي حمل توقيع المخرج فادي سليم، وتأليف سيف رضا حامد وبشار مارديني، ومن إنتاج شركة غولدن لاين.