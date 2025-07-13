شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدر تشوف الفيلم الفلسطينى "إلى عالم مجهول" فى السينما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل سينما زاوية من يوم الأربعاء القادم الموافق 16 من يوليو الجاري العرض السينمائي للفيلم الفلسطيني "إلي عالم مجهول" للمخرج مهدي فليفل، حيث يعرض كجزء من فعاليات الدورة الثامنة من أيام القاهرة السينمائية، وذلك بعد عروضه في المنطقة العربية حيث عرض في المغرب وتونس ولبنان والإمارات وحاليا في فلسطين والأردن، وذلك بعد رحلة طويلة أخرى له في العديد أكثر من 100 مهرجان في مختلف أنحاء العالم، حيث أقيم له أكثر من 40 عرض سينمائي حصل خلالها على ما يزيد من 20 جائزة، والتي بدأت في الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي حيث نافس في مسابقة “نصف شهر المخرجين -Quinzaine” عام 2024.

"إلى عالم مجهول" يروي قصة المحاولات اليائسة لاثنين من أبناء العم الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في أثينا لإيجاد وسيلة للوصول إلى ألمانيا يدخر شاتيلا ورضا المال لدفع ثمن جوازات سفر مزورة للخروج من أثينا عندما يخسر رضا أموالهما التي حصلا عليها بشق الأنفس بسبب إدمانه للمخدرات، يخطط شاتيلا لخطة متطرفة تتضمن التظاهر بأنهم مهربين وأخذ رهائن في محاولة لإخراجه هو وصديقه من بيئتهما اليائسة قبل فوات الأوان.

الفيلم من بطولة محمود بكري وآرام صباح ومحمد الصرافة ومعتز الشلتوح ومنذر رياحنة ومحمد غسان، وهو إنتاج أوروبي مشترك بين جيف أربورن مهدي فليفل، وماريا درانداكي وليلى ميجمان ومارتن فان دير ڤن وتوزيع محمد حفظي.