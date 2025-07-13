ياسمين عز تتصدر الترند بنصائح لصيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 04:28 مساءً - عادت الإعلامية ياسمين عز لإثارة التفاعل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها الجريئة والمباشرة التي قدّمتها للاستمتاع بصيف 2025.
وأشارت إلى أنه من الضروري الاهتمام بالاستحمام؛ خاصة بعد الخروج من المنزل والاحتكاك بالعوامل الخارجية.
وأكملت ياسمين عز: "ولو المناكير مقشر، يتمسح، متخرجيش بيه، مفيش حاجة اسمها أغسل القصة بس، كيس المخدة لازم يتغير". وتابعت قائلة: "أوضتك المكركبة لازم تبقى نظيفة، مينفعش تخرجي بتلمعي وإنتِ أوضتك يعيش فيها الجراد".
أنهت ياسمين عز حديثها برسالة أثارت استفزاز الجمهور، وأكّدت أن الرجل مستثنى من هذا الأمر، وشبهته بالغزالة التي يُستخرج منها المسك.
يُشار إلى أن ياسمين عز استطاعت خلال الفترة الماضية أن تصبح واحدة من أشهر الإعلاميات في الوطن العربي؛ خاصةً وأنها تميّزت بآراء مختلفة مؤيّدة للرجل، ذلك إلى جانب أنها استضافت عدداً كبيراً من نجوم ومشاهير الوطن العربي، من بينهم: فيفي عبده، عبدالله بالخير، سمية الخشاب، شيماء سيف.
يمكنكِ متابعة ياسمين عز تتصدّر الترند بعد تعليقها على طلاق نيللي كريم وهشام عاشور
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نصائح ياسمين عز للنظافةشددت ياسمين عز على أهمية النظافة الشخصية، وقالت إنه من الضروري الاستحمام والاهتمام بالنظافة الشخصية. وقالت: "مهم جداً أن تحافظي على نظافتكِ الشخصية، أول ما ترجعي من بره التيشيرت لازم يتغسل". وتابعت حديثها قائلة: "مفيش حاجة اسمها مبعرقش، إنتِ إنسانة، بتعرقي بالحرارة وبتنكمشي بالبرودة، ومفيش حاجة اسمها أحط برفانات، عايزة ريحتك تبقى حلوة؟ استحمي".
وأشارت إلى أنه من الضروري الاهتمام بالاستحمام؛ خاصة بعد الخروج من المنزل والاحتكاك بالعوامل الخارجية.
وأكملت ياسمين عز: "ولو المناكير مقشر، يتمسح، متخرجيش بيه، مفيش حاجة اسمها أغسل القصة بس، كيس المخدة لازم يتغير". وتابعت قائلة: "أوضتك المكركبة لازم تبقى نظيفة، مينفعش تخرجي بتلمعي وإنتِ أوضتك يعيش فيها الجراد".
أنهت ياسمين عز حديثها برسالة أثارت استفزاز الجمهور، وأكّدت أن الرجل مستثنى من هذا الأمر، وشبهته بالغزالة التي يُستخرج منها المسك.
يُشار إلى أن ياسمين عز استطاعت خلال الفترة الماضية أن تصبح واحدة من أشهر الإعلاميات في الوطن العربي؛ خاصةً وأنها تميّزت بآراء مختلفة مؤيّدة للرجل، ذلك إلى جانب أنها استضافت عدداً كبيراً من نجوم ومشاهير الوطن العربي، من بينهم: فيفي عبده، عبدالله بالخير، سمية الخشاب، شيماء سيف.
يمكنكِ متابعة ياسمين عز تتصدّر الترند بعد تعليقها على طلاق نيللي كريم وهشام عاشور
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