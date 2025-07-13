مها الصغير تواجه أزمة جديدة مع فنانة سويسرية

أزمة جديدة لمها الصغير

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اعتذار مها الصغير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 04:28 مساءً - على ما يبدو أن أزمات الإعلاميةلم تنتهِ حتى الآن؛ فعلى الرغم من انتهاء أزمة اللوحات واعتذارها بشكل رسمي، لكن هناك فنانة سويسرية أعلنت تفاصيل سرقة مها الصغير لتصاميمها في مجال حقائب اليد النسائية.نشرت زرشر مو، فنانة تشكيلية سويسرية، صورة لمها الصغير ومجموعة من تصاميمها التي استخدمتها على حقائبها وأزيائها، عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "استُخدم أحد أعمالي الفنية الأصلية من دون إذني، على منتجات مثل الحقائب والملابس، علمتُ بذلك من بعض المتابعين الكرام والمهتمين، شكراً لدعمكم واهتمامكم. عند مراجعة حساب السيدة مها الصغير، شعرتُ بخيبة أمل عندما اكتشفتُ أن تصميمي يُستخدم تِجاريا بالفعل، من دون موافقتي أو أيّ تواصُل مُسبق مني".وتابعت: "أشعر بالأسف لـمها الصغير؛ لارتكابها هذا الخطأ الفادح، هذا انتهاك واضح لحقوق الملكية الفكرية- وهو فعل مخجل ويسيء بشدة إلى الفنانين".وأنهت منشورها قائلة: "أودّ أن أُعرب عن امتناني العميق لكلّ مَن تواصل معي ودعمني وساهم في تسليط الضوء على هذا الأمر. يؤسفني مشاركة هذا الموقف المزعج، لكنني أعتقد أنه من الضروري رفع الصوت والدفاع عن حقوقنا كفنانين ومبدعين".وفي منشور آخر أكّدت أن: "بعض القنوات في مصر سلّطت الضوء على الفنانة ليزا لاشنيلسين وكأنها الوحيدة التي سُرقت أعمالها، لكن هذا غير صحيح. الأذى طال أيضاً تصميماتي وأعمال عدد من الفنانين الآخرين، أوجّه رسالة إلى السيدة مها الصغير، قيامك بإزالة موقعك الإلكتروني التِجاري، بعد استخدامه لتصميماتي من دون إذن مسبق، هو تصرُّف مؤسف وغير أخلاقي".يُشار إلى أن مها الصغير اعتذرت إلى الفنانة الدنماركية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: "أنا غلطت، غلطت فى حق الفنانة الدانمركية، وفي حق كل الفنانين، وفى حق المنبر الذي تكلمت منه، والأهم غلطت فى حق نفسي. مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث. أنا آسفة وزعلانة من نفسي".قد يعجبكِ فنان تشكيلي فرنسي ينضم لأزمة مها الصغير مع اللوحات: ما القصة؟‏

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