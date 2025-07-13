سهير شلبي توجه رسالة مؤثرة لشيرين عبدالوهاب وتدعو لها بتجاوز الكرب والبدء من جديد

الإعلامية الكبيرة سهير شلبي، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه إنجي علي، على إذاعة "نجوم إف إم"، حيث وجهت رسالة الى الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال الحلقة، قائلة: "ادعي كتير إن ربنا ينجيكي من الهم والكرب اللي أنتِ فيه، قولي اللهم اذهب عنا الحزن والكرب والبشاعة اللي ممكن نواجهها في حياتنا".

أضافت: "خليكي قوية من جواكي إنك تقومي وتنتفضي وترفعي راسك وتبدئي من جديد، وده مش صعب، الست لما بتتطعن في حبها ده ممكن يكسرها ويؤذيها أوي، لكن لازم تقوم وتنتعش ولازم نكون رحماء بها".

كانت شيرين عبدالوهاب قد واجهت انتقادات وهجوماً حاداً خلال الفترة الماضية بعدما أحيت حفلًا غنائيًا ضمن ختام فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان موازين بالمغرب، وذلك بعد غياب دام تسع سنوات عن المشاركة في المهرجان، حيث قدمت أغنيتها الأولى بطريقة "البلاي باك" ما أثار ضدها ثورة من الجمهور المغربي الحاضر في الحفل.

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