محمد فؤاد يرد على شائعة وفاته في حفل مارينا ويشكر الجمهور بعد زفاف ابنته بسملة

كشف الفنان محمد فؤاد خلال إحيائه حفله الغنائي في مهرجان المسرح الروماني بمدينة مارينا، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أنه بحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فالمفترض أنه ميت الآن.

وعلق فؤاد خلال فقرته بالحفل، على التفاعل الكبير من الجمهور معه، عقب احتفاله بزفاف ابنته بسملة قبل عدة أسابيع، حيث تصدر التريند بمشاهد تأثره خلال الحفل.

قال: "لما بيبقى عندي فرح بحس إن مصر كلها معايا ومع ولادي ومش بحب أعمل حاجة تضايقكم.. وبقول إنكم عمام وخالات بسملة بنتي ومتشكر للكلام الحلو اللي كتبتوه".

وأضاف: "بعد فرح بنتي بسملة حد كتب ده ملحقش يفرح ببنته ومات تاني يوم الفرح.. طب كنت قول بعد 3 أيام حتى، يعني المفروض أنا ميت دلوقت!".

ونشر محمد فؤاد على حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، صوراً وفيديوهات من حفله الأخير في افتتاح المسرح الروماني بمارينا العلمين السياحي، وظهر خلاله متألقًا على خشبة المسرح، بحضور الآلاف من الجماهير.

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