رامي صبري يحيي الذكرى الرابعة لرحيل شقيقه كريم بأغنية حالة اكتئاب

نشر الفنان رامي صبري على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطعًا مؤثرًا من أغنية "حالة اكتئاب"، التي قدمها بالاشتراك مع شقيقه الراحل كريم، على طريقة الديو، وطرحت بعد وفاة الأخير، أحيا رامي به الذكرى الرابعة لرحيل شقيقه.

وعلق رامي على مقطع الأغنية، برسالة حزينة عبّر فيها عن ألمه الكبير لفقدان شقيقه، قائلًا: "كريم أخويا لما مات زي النهاردة، غنيت معاه الأغنية دي لأني كنت بحبها وهو كان عايش وبيسمعها لي".

وأضاف: "نص حياتي مات معاه أو أكتر وكانت صدمة كبيرة أوي بالنسبالي ربنا يكرمك بالجنة زي قلبك الطيب يا بني".

كان رامي صبري قد أحيا حفل افتتاح مهرجان "ليالي مراسي"، الذي تستمر حفلاته طوال الصيف، ويستضيف عدداً من ألمع النجوم.

وقدّم رامي في الحفل عدداً كبيراً من أغانيه التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، منها: "غالي"، "الحب عيبنا"، "شطبنا"، "بحكي عليكي"، "غريب الحب"، "يمكن خير"، كما غنّى لكلٍ من "كوكب الشرق" أم كلثوم و"العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ.

من ناحية أخرى، يطرح رامي صبري ألبومه الجديد "أنا بحبك أنت" يوم 17 تموز (يوليو) الجاري على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، ويضم الألبوم عشر أغنيات.

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