آمال ماهر تسّتعد لطرح ألبوم رومانسي حزين في صيف 2025

بعد جدل كبير خلال الفترة الماضية حول سبب ظهورها بفستان زفاف، كشفت الفنانة آمال ماهر عن السر وراء تلك الصور، حيث روّجت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" لأغنيتها الجديدة، والتي تحمل عنوان "خبر عاجل".

ونشرت آمال مقطع فيديو لبرومو الأغنية ظهرت فيه بفستان الزفاف وهي تستعد لحفل زفافها في الأغنية، وعلقت عليه قائلة: "خبر عاجل خلال أيام".

كانت آمال ماهر قد أثارت حالة كبيرة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة ظهرت فيها بفستان زفاف، وذلك بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، عبر حساباتهم الشخصية، سائلين عن سبب ارتدائها الفستان، وهل هو ارتباط أم ترويج لألبوم جديد ستقدّمه قريباً.

وانتشرت صورة آمال ماهر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تعلّق على الصورة، ولم تكشف تفاصيل ظهورها بفستان الزفاف.

يُذكر أن آمال ماهر تعيش حالة من الانتعاش الفني، إذ انتهت من تسجيل أكثر من أغنية ضمن ألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه ضمن ألبومات ومنافسات موسم صيف 2025، حيث تفاضل حالياً لاختيار اسمٍ للألبوم الجديد، والذي ستترك اسمه مفاجأة للجمهور، وتتعاون فيه مع ملحنين وموزعين جدد لم تتعاون معهم من قبل، وسيكون للألبوم طابع رومانسي حزين يمزج بين الدراما والإحساس العميق، وهو الأسلوب الذي اشتهرت به آمال ماهر منذ بداياتها الفنية.

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