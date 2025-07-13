هاني رمزي يكشف سبب غيابه لفترة طويلة عن المشاركات الفنية

خلال استضافته على منصة "blinx" كشف الفنان هاني رمزي، سبب غيابه لفترة طويلة عن المشاركات الفنية، وعدم تقديمه لأي عمل منذ عدة سنوات، موضحًا شروطه للعودة من جديد للأعمال الفنية.

قال رمزي: "مرّ وقت طويل على غيابي، مش عايز أعمل حاجة تزعل الناس، عايز ألاقي الحاجة الحلوة اللي أرجع للناس بيها، ولسة ملقتش الورق اللي يخليني أرجع تاني لكن قريب إن شاء الله".

أضاف: "أنا من زمان جدًا عايش حياتي الشخصية، ومش عايز الفن والنجومية يأثروا عليها، عايز أعيش حياتي زي الناس وأبقى وسطهم، من غير ما أتجمل أو أعمل حساب لأي حاجة، وفي حاجات مش بعرف آخد فيها حريتي وسط الناس".

يُذكر أن هاني رمزي ينتظر عرض أحدث أعماله الفنية، هو مسلسل "بدون مقابل"، وذلك بعد عدة تأجيلات حيث كان من المقرر عرضه في رمضان 2024، لكنه تم تأجيله لرمضان 2025، ليتم تأجيله للمرة الثانية من دون تحديد موعد لعرضه، ويشارك في بطولته داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، نسرين طافش، من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد.

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