لطيفة تكشف تفاصيل ألبوم "قلبي ارتاح" بتقنية دولبي أتموس

خلال احتفالها بإطلاق أول دفعة من ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، في احتفالية خاصة أُقيمت بحضور نخبة من وسائل الإعلام والصحافيين، كشفت الفنانة لطيفة عن تفاصيل الألبوم وتجربة صناعته بتقنية دولبي أتموس، للمرة الأولى في الوطن العربي، كما تحدثت عن صعوبات المرحلة الماضية والتي تزامنت مع التحضير للألبوم.

أعربت لطيفة خلال اللقاء عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عقب طرح أول أربع أغنيات من الألبوم، مؤكدة أن العمل الذي استغرق عامًا ونصف العام، بين تحضير وتسجيل وإنتاج، بدأ يجني ثماره بإعجاب الجمهور وتفاعله الكبير، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت أنها اختارت تقديم ألبوم مكوّن من 14 أغنية لإرضاء مختلف الأذواق والفئات العمرية، مشيرة الى أن الألبوم يشهد تعاونها مع عدد من الأصوات الشابة في مجال الكتابة والتلحين والتوزيع، الى جانب تعاونها مع كبار المبدعين مثل الشاعر الكبير الراحل عبدالوهاب محمد، والملحنين كمال الطويل وكاظم الساهر.

وتحدثت لطيفة عن الفترة النفسية الصعبة التي مرت بها بعد وفاة والدتها وشقيقها، كاشفه أيضًا عن أغنية "قضى عليا الحنين" من ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، مؤكدة أن تلك الأغنية تُعبر عن حالتها النفسية الصعبة التي مرت بها.

قالت لطيفة: "فقدت أمي من سنة وأخويا من شهرين وعشت فترة نفسية صعبة وكل واحد بيعدي بظروف في حياته، ولكن فيه التزامات وفيه جمهور بيحبني ومستنيني، وفي النهاية الواحد لازم يرضى بكل اللي يديه لينا ربنا، وفيه أغنية هتنزل من ألبومي بعنوان قضى عليا الحنين بتعبر عن حالتي جدًا".

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