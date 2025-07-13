أتمنى ألا أراها في البيت: رامي رضوان بأول تعليق على فيلم روكي الغلابة لـ دنيا سمير غانم

رامي رضوان يدعم دنيا سمير غانم قبل عرض روكي الغلابة

تفاعل النجوم

قصة وأبطال فيلم "روكي الغلابة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 02:52 مساءً - حرص الإعلامي، على دعم ومساندة زوجته الفنانة، وذلك بالتزامن مع قرب طرح أحدث أفلامها "" بدور السينما يوم 31 يوليو من الشهر الجاري.واختار رامي رضوان في دعمه لـ دنيا سميرغانم، جمل حماسية غلب عليها الجانب التشويقي، إذ أشار إلى أن الفيلم سيكون به جرعة مكثفة من الأكشن بطلته "دنيا"، وفي نفس الوقت تمنى بينه وبين نفسه بعدم رؤية أي تطبيق لهذا الأكشن في منزلهما .ونشر "رامي" الملصق الدعائي للفيلم عبر صفحته على " فيسبوك" معلقاً: ،"يالاااابقى.. استعدوا لشوية أكشن أنا شخصيا بدعي ماشفهوش في البيت، إن شاء الله يعجبكم قوووووي، بالتوفيق والنجاح يا رب حبيبتي ولكل صناع العمل".وفي السياق ذاته حرص أيضاً عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، على دعم النجمة، وذلك عقب طرح الأخيرة الملصق الدعائي للعمل عبر صفحتها على "إنستغرام"، وذلك من خلال مجموعة من التعليقات، حيث تمنوا من خلالها أن يكون النجاح والتوفيق حليفها وفي نفس الوقت عبروا عن حماسهم الشديد لمشاهدة الفيلم، ومن بين هؤلاء النجم " شيكو" الذي علق قائلاً " "حظاً موفقاً"، وقال النجم حسن الرداد: " ألف مبروك يا دنيا، نجاح كبير إن شاء الله" وغيرها من التعليقات.فيلم "" يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة دنيا سمير غانم، عددمن النجوم، منهم:، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، ويسجل الفيلم ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما بعد فيلم "تسليم أهالي" الذي تم عرضه عام 2021.إذ تقدم دنيا الأكشن لأول مرة، وتعتدي على الكثير من الأشخاص، باعتبارها "البودي جارد" الخاص بالشخصية التي يُجسدها محمد ممدوح.ومواقف كوميدية عديدة، تجمع بين دنيا و"تايسون"، لا سيما وأنه سيسخر من كونها "بودي جارد"، وأنها ستفشل في حمايته، إلا أنها سرعان ما ستُثبت له عكس ذلك، حيث ستنجح في فرض سيطرتها وقوتها على الجميع، حيث إنها تمارس رياضات قتالية مختلفة، مثل جودو، ومواي تاي، وبوكسينج وغيرها؛ إذ سيكون لها العديد من الضحايا خلال أحداث الفيلم.يمكنكم قراءة أفلام النجمات الكبار تنافس بقوة في سينما 2025.. أبرزهن يسرا ومنة شلبيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».