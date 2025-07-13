هبة عبد الغني ترثي والدتها بكلمات مؤثرة 

هبة عبد الغني متأثرة برحيل والدتها

View this post on Instagram A post shared by Heba Abdelghany - هبة عبد الغني (@hebaabdelghany_official)

آخر أعمال هبة عبد الغني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 02:52 مساءً - وجّهت الفنانةرسالة رثاء مؤثرة لوالدتها الراحلة؛ عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.نشرت هبة عبدالغني كرسي والدتها المفضل وهو فارغ، وعبّرت عن حزنها الكبير، وقالت: "مكانك المفضل فاضي يا ماما.. يا حبيبتي مش عارفة استوعب الحياة من غيرك، ربنا يصبرني ويجمعني بيكي على خير في رحابه وإلى جواره. يا رب تقبّلها قبول المحبين المخلصين المؤمنين الصابرين، اللهم آمين".وقد تفاعل متابعو هبة مع هذا المنشور، وقاموا بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة، وتمنى لها محبوها أن تتجاوز هذه المحنة بشكل سريع، وتعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد.الجدير بالذكر أن والدة هبة عبد الغني كانت تمرّ بأزمة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، وطالبت وقتها هبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها؛ حتى تتجاوز هذه الوعكة الصحية.يذكر أن هبة عبد الغني شاركت بموسم دراما رمضان 2025؛ من خلال مسلسل "المداح – أسطورة العهد"، وجسدت خلاله شخصية "ناصرة"، التي كان لها تأثير محوري على مجريات الأحداث، حيث أسهمت في قلب موازين القصة بشكل مفاجئ."المداح – أسطورة العهد" بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.تدور أحداث مسلسل المداح في الموسم الخامس، بعد عودة صابر المداح (حمادة هلال) من الموت، حيث يواصل حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم، كما اعتاد مسبقاً، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

يمكنكم قراءة: 5 مسلسلات تحسم أمرها بشأن تقديم أجزاء جديدة في رمضان 2026

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».