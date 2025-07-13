أحمد حاتم وآية سماحة في فيلم جديد بعنوان "أول ليلة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 02:52 مساءً - يعيش الفنان أحمد حاتم، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما؛ حيث يواصل العمل على أكثر من مشروع في وقتٍ واحد، منها فيلم بعنوان "أول ليلة"، والذي انطلق تصويره قبل يومين، ويجمعه بالفنانة آية سماحة، تمهيداً لطرحه في صالات السينما خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.
وكشف السيناريست أحمد بدوي، عن الصور الأولى من كواليس التصوير، عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلاً: "بسم الله العزيز.. بسم الله الودود.. بسم الله الفعال لما يريد.. بسم الله توكلنا على الله.. بدء تصوير فيلم "أول ليلة".. دعواتكم".
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أبطال فيلم "أول ليلة"ويُشارك في بطولة "أول ليلة" بجانب أحمد حاتم وآية سماحة، كلّ من: جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، سيد رجب، انتصار، رحمة أحمد وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار أحمد بدوي، وقصة وإخراج ساندرو كنعان، وإنتاج شركة "فيلم سكوير".
وكشف السيناريست أحمد بدوي، عن الصور الأولى من كواليس التصوير، عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلاً: "بسم الله العزيز.. بسم الله الودود.. بسم الله الفعال لما يريد.. بسم الله توكلنا على الله.. بدء تصوير فيلم "أول ليلة".. دعواتكم".
أفلام جديدة لـ أحمد حاتميذكر أنّ أحمد حاتم، يترقب طرح أفلام جديدة له في صالات السينما خلال الفترة المُقبلة، حيث تأجل عرضها أكثر من مرة، رغم أنها جاهزة للطرح منذ فترة طويلة، منها "الملحد"، و"المنبر"، وكذلك "قصر الباشا" الذي انتهى من تصويره منذ عامٍ تقريباً، حيث يُعد تجربة سينمائية جديدة، وتجمع فنانين من أجيالٍ مختلفة، ويُشارك في البطولة بجانب أحمد حاتم، كلّ من: مايان السيد، حسين فهمي، وصدقي صخر، ونبيل عيسى، وأحمد فهيم، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، والفنانة السعودية سمية رضا، والفنان محمد القس، وهيثم زيدان، والعمل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج محمد بكير، وإنتاج شركة "Ah media production" للمنتجة آلاء لاشين.
آية سماحة وأمير كرارة في "ظروف غامضة"أما آية سماحة، فتتعاون مع الفنان أمير كرارة، في مسلسل جديد بعنوان "ظروف غامضة"، الذي يُجرى تصويره حالياً، ومن المُقرر عرضه قريباً عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث إنه مكون من 10 حلقات، والعمل تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولة العمل كلّ من: صدقي صخر، نبيل عيسى، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، ويلعب كرارة خلال الأحداث شخصية حسن متزوج من آية سماحة، ويعمل بودكاستر يبحث ويحلل ألغاز الماورائيات والمواقف الغامضة.
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https://www.instagram.com/p/DJHeG_iM23r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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