أحمد سعد يكشف عن مفاجآت ألبومه الجديد بيستهبل: يطرح على مرحلتين و ديو غنائي مع روبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 02:52 مساءً - يستعد الفنان أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "بيستهبل"، إذ قرر طرح الألبوم على جزأين، الأول سيكون بتاريخ 16 يوليو من الشهر الجاري والثاني يوم 24 من نفس الشهر، ويحمل كل منهما طابعاً غنائياً مميزاً، وكشف عن هذا الأمر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشر الملصق الدعائي للألبوم والذي ظهر عليه منفرداً، مرفقاً به تعليقًا تطرق من خلاله "سعد" للحديث عن ملامح ألبومه الجديد.
وأخرى مع كل من مروان موسى وعفرتو في أغنية "حبيبي ياه ياه"، ما يضفي على الألبوم روحاً شبابية ويؤكد انفتاح النجم أحمد سعد على تيارات موسيقية مختلفة.
يمكنكم قراءة ... بعد انضمام أحمد سعد لروتانا سالم الهندي يعلق: "أحمد سعد في بيته الروتاني"
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
وجه جديد لتجربة متجددةينقسم ألبوم "بيستهبل" إلى جزأين يحملان عنواني "الوش الأول" و"الوش التاني"، ويضم كل جزء خمس أغنيات مختلفة في الشكل والمضمون، ويجمع بينها الطابع الحماسي والتجريب الموسيقي، بما يعكس رغبة أحمد سعد في الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور
https://www.instagram.com/p/DMAx8meso_F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DMAx8meso_F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DMAx8meso_F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
دويتوهات وتعاونات شبابيةيضم الألبوم تعاونات مميزة، أبرزها دويتو يجمع أحمد سعد بالفنانة روبي في أغنية "تاني"، وذلك بعد نجاحهما الكبير في أغنية "يا ليالي"، التي سبق وطرحت قبل نحو عامين، وحققت نسب مشاهدات مرتفعة، بعد أن حظيت بردود فعل واسعة آنذاك، لذلك يترقب قطاع كبير من الجمهور، طرح أغنيتهما الجديدة.
وأخرى مع كل من مروان موسى وعفرتو في أغنية "حبيبي ياه ياه"، ما يضفي على الألبوم روحاً شبابية ويؤكد انفتاح النجم أحمد سعد على تيارات موسيقية مختلفة.
View this post on Instagram
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
"حبيبنا" نجاح سابقويأتي الألبوم الجديد بعد نجاح ألبومه السابق "حبيبنا"، الذي قدم فيه توليفة من الأغاني المتنوعة وطرحه في بداية العام الحالي، وضم هذا الألبوم 9 أغنيات تعاون من خلالهم أحمد مع كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي في أغنية " مفتقدني" وغيرها من الأغاني، ومن أغاني الألبوم أغنية "تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم ، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي. أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.
يمكنكم قراءة ... بعد انضمام أحمد سعد لروتانا سالم الهندي يعلق: "أحمد سعد في بيته الروتاني"
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».