خطوة أولى نحو صلح الأمير هاري ووالده الملك تشارلز بعد سنوات من القطيعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 02:52 مساءً - في مؤشر قوي على اقتراب الصلح بين الأمير هاري ووالده الملك تشارلز الثالث، عقد كبار مساعدي الطرفين اجتماعًا غير رسمي في لندن الأسبوع الماضي، في خطوة وصفت بأنها "غصن زيتون" بعد أعوام من التوتر والابتعاد داخل الأسرة الملكية البريطانية.

اجتماع سري في نادٍ خاص بلندن

شاركت ميريديث ماينز، مديرة مكتب الأمير هاري ورئيسة فريق الاتصالات، في الاجتماع بعد أن وصلت من مقر إقامتها في الولايات المتحدة، حيث التقت يوم الأربعاء 9 يوليو بـ توبي أندريه، السكرتير الإعلامي للملك تشارلز. كما حضر اللقاء ليام ماغواير، المسؤول عن الإعلام البريطاني للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.



وكشفت صحيفة The Mail on Sunday لأول مرة تفاصيل هذا اللقاء الذي جرى خلف الكواليس في نادي "رويال أوفر-سيز ليغ"، وهو نادٍ خاص للأعضاء على بعد دقائق من مقر إقامة الملك في "كلارنس هاوس".

فتح قنوات التواصل لأول مرة منذ سنوات

رغم أن الاجتماع لم يكن رسميًا ولم يتضمّن جدول أعمال محدد، فإنه أتاح للطرفين فرصة نادرة لفتح قناة اتصال للمرة الأولى منذ سنوات. ونقل مصدر للصحيفة قوله: "كان هناك ما يود كلا الجانبين مناقشته".



وأضاف المصدر: "هذا اللقاء يُعد خطوة أولى نحو مصالحة محتملة بين الأمير هاري ووالده الملك، وهو على الأقل بداية في الاتجاه الصحيح".

توقيت محسوب ورسائل إيجابية

ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً، شدد المصدر على أن "الجميع يريد المضي قدمًا الآن، وكان هذا هو الوقت المناسب لبدء الحديث بين الجانبين".



ومن جانبها، أكدت مصادر مطلعة لمجلة PEOPLE أن زيارة ماينز إلى لندن كانت جزءًا من مهامها الروتينية بصفتها مسؤولة الاتصالات لدى دوق ودوقة ساسكس، حيث اجتمعت بعدد من العاملين في فرق الإعلام البريطاني وشركاء العمل وشخصيات مرتبطة برعاية الأمير هاري.

صمت القصر... وتصريحات إيجابية من الأمير

وامتنع كل من قصر باكنغهام وممثل دوق ودوقة ساسكس عن التعليق على الأنباء عندما تواصلت معهم PEOPLE، ولكن يأتي الاجتماع بعد أسابيع قليلة من تصريح الأمير هاري في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، قال فيها: "أود حقًا المصالحة مع عائلتي. لا جدوى من مواصلة القتال بعد الآن."

خلاف بدأ منذ عام 2020

يُذكر أن الخلاف العلني داخل العائلة الملكية بدأ في عام 2020، عندما قرر الأمير هاري وميغان ماركل التراجع عن أدوارهما الملكية الرسمية. وتفاقمت الأزمة لاحقًا بعد سلسلة من المقابلات التلفزيونية الصادمة، والمسلسل الوثائقي الذي بثته منصة نتفليكس، بالإضافة إلى مذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل Spare.



وقد تحدث الأمير هاري علنًا عن شعوره بالظلم خلال فترة عمله كعضو بارز في العائلة المالكة، مشيرًا إلى تدخلات الصحافة، التوترات العائلية، والأثر النفسي الذي تركته هذه المرحلة على حياته وحياة زوجته.

قمة صامتة... وبداية محتملة لنهاية الخلاف

رغم أن المصالحة الكاملة ما زالت بعيدة المنال، فإن القمة "الصامتة" في لندن تعكس رغبة مشتركة في بدء حوار بنّاء قد ينهي سنوات من الانقسام داخل العائلة الملكية.



وسبق أن تم تسريب مبادرة أعدها الملك تشارلز للم شمل العائلة الملكية، وتردد أن جزء من مكانة الأمير هاري داخل العائلة المالكة سيُرد إليه، ولكن بعد وفاة والده الملك تشارلز، حيث سيلعب دوراً مهماً في جنازة والده وفقاً للخطة الموضوعة لجنازة الملك تشارلز. وليس بالغريب أن يضع الملك خطة وفاته بما في ذلك تفاصيل إعلان الوفاة والجنازة الرسمية ومكان الدفن تماماً مثل الراحلة الملكة إليزابيث التي وُضع لها خطة ما بعد وفاتها والتي عُرفت باسم خطة "عملية جسر لندن"، التي وُضعت في ستينيات القرن الماضي، عندما كانت في الأربعين من عمرها تقريباً. ووفقاً لصحيفة "Daily Telegraph"، ستتضمن خطة وفاة الملك تشارلز دوراً مهماً لدوق ودوقة ساسكس.

ستتم دعوة هاري وميغان للمشاركة في وقفة عائلية خلال مراسم الدفن في قاعة وستمنستر، وفقاً لمصدر في القصر لـTelegraph، ومن المتوقع أن يجلسا مع كبار أفراد العائلة المالكة خلال مراسم الجنازة، ومن المتوقع أن يسير هاري جنباً إلى جنب مع شقيقه الأمير ويليام في موكب الجنازة عبر وسط لندن. ومن المتوقع أيضاً أن يشارك الأمير آرتشي والأميرة ليليبت في فقرات الجنازة المناسبة لعمرهما عند رحيل جدهما.

هكذا سيجمع الملك تشارلز الأمير هاري بأعضاء العائلة المالكة

الأمير هاري وميغان ماركل في جنازة الملكة إليزابيث

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عندما تُوفيت الملكة إليزابيث في سبتمبر من عام 2022، حرص الأمير هاري وميغان ماركل على الانضمام لباقي أفراد العائلة المالكة لحضور الجنازة وما يسبقها من إجراءات تليق بملكة بريطانيا. لكنهما عندما حضرا جنازة الملكة في دير وستمنستر، جلس هاري وميغان خلف الملك والملكة كاميلا مباشرةً، بينما جلس الأمير ويليام وكيت ميدلتون في الصف الأمامي مع ابنيهما الأكبرين، الأمير جورج والأميرة شارلوت، على الجانب الآخر من ممر صغير من الملك والملكة. وعمد مسؤولو القصر إلى إبعادهما إلى الصف الثاني -بالقرب من الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني.

وهذا الموقف جعل هاري وميغان يشعران بمرارة وإقصاء أكثر من أي وقتٍ مضى.

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