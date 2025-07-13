شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تحكي قصتها مع ارتداء وخلع الحجاب.. وتؤكد: لم أتحدث عن معز مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة حلا شيحة، التصريحات المنسوبة إليها، عن فترة زواجها من الداعية معز مسعود، وكتبت حلا شيحة عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: مش عارفة إيه الكلام ده ومين اللي نشره على لساني ياريت اللي يكتب خبر يتحرى الدقة كويس قبل ما يكتب أي حاجة عني أنا ما قلتش الكلام ده نهائي"، ولكن حلا ظهرت في فيديو مؤخرا، وتحدثت عن فترة طلاقها، موضحة أنها لم تكن فترة سهلة.



حلا شيحة

وتحدثت حلا شيحة، في سلسلة فيديوهات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي ستقدم من خلالها محتوى ديني، ودشنتها فى وقت لاحق حتى تتحدث فيها عن الدين.

وعن الأسباب النفسية والتخبط في الحياة و الدين التي عاشتها السنوات الماضية، بين ارتداء الحجاب وخلعه والعودة مرة أخرى قالت حلا شيحة في الفيديو:" إنسان يتمكن منه الخوف تختل موازينه.. الحاجات اللي كان شايفها فوق، يشوفها تحت والعكس.. لأن عينه أصبحت ترى من زاوية الخوف وليس الإيمان الجميل اللي ربنا عايزنا نعيش به.. أنا كنت بحب ربنا وقريبة منه، لكن لما تملكني الخوف وحبي لأولادي زاد حصلت لي انتكاسة قوية، ومرحلة الطلاق لم تكن سهلة كنت كل ما أضعف، أقوم وأدعي وأقول يا رب رغم إن الناس ماكنتش شايفة ده، لكن جوايا كنت منهارة ".

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة الفنية، مسلسل إمبراطورية ميم الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2024، وشاركت فى بطولته إلى جانب خالد النبوى، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي.

مسلسل "إمبراطورية ميم" سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي ويدور حول (مختار) الذي صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، ويسعى لحل المشاكل المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق.