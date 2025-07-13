شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تستمتع بصوت حنان ماضي لايف فى دمنهور.. التذكرة بـ100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مسرح دمنهور يوم 25 يوليو الجاري تقديم الفنانة حنان ماضي وفرقتها حفلا غنائيا، وتصل سعر تذكرة الحفل إلى 100 جنيه فقط، ويستطيع الجمهور حجز تذاكر الحفل من خلال موقع تذكرتي، ويأتي الحفل ضمن المهرجان الصيفي.

ومن المقرر أن تقدم فى الحفل أشهر أغنياتها، بالإضافة إلى تترات المسلسلات التى ارتبطت بأذهان ووجدان الجمهور منذ التسعينيات وحتى الآن، منها "شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى، عصفور، غناك يا بحر، وأنت بعيد، كان وكان، اللقاء الثانى، المال والبنون وقصة الأمس".

من آخر أعمال حنان ماضى أحدث أغانيها التي تحمل اسم "كسبنا مشاعرنا"، من كلمات وألحان محمود أكرم وتوزيع خالد عويضة، وتريات المايسترو تامر غنيم، وميكس وماستر أمير محروس، والجلسة التصويرية الخاصة بالأغنية من إخراج أمين إسماعيل.

وأحيت حنان ماضي في شهر أبريل الماضي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي رغم وجود كسر في قدمها، وقدمت وقتها عددا كبيرا من أغانيها إلى جانب تترات المسلسلات التي اشتهرت بها، وارتبطت في وجدان جمهورها.