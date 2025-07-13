شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم المشروع X يحتل المركز الثالث ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، المركز الثالث في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية، حيث وصل إجمالي ما حققه إلى 134 مليون جنيه و507 الفاً و857 جنيهاً.

وتأتى قائمة الأعلى إيرادات في المقدمة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، وفيلم سيكو سيكو بالمركز الثاني، وفيلم المشروع x في المركز الثالث, وبيت الروبي في المركز الرابع, وفيلم الحريفة 2 في المركز الخامس، وفيلم كيرة والجن في المركز السادس، وفيلم الفيلم الأزرق 2 في المركز السابع، وفيلم ولاد رزء 2 في المركز الثامن، وفيلم اكس مراتي في المركز التاسع, وفيلم ريستارت في المركز العاشر.

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

فيلم المشروع X تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر.