شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يقدم أغانى باللبنانى فى حفله بأكتوبر.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيي النجم على الحجار حفلا غنائيا غدا الإثنين في الشيخ زايد ضمن حلقات الموسم الجديد من برنامج Sold Out، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، بالإضافة إلى غنائه عددا من الأغنيات اللبنانية الشهيرة تكريمًا للفن اللبناني، وتكريما لضيف البرنامج الإعلامي جورج قرداحي مع الإعلامى محمود سعد.

وقرر مؤخرًا النجم الكبير على الحجار تأجيل ألبومه الجديد الذي يحمل اسم شىء من كل شىء، نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة من أحداث.

وكان الفنان علي الحجار قد شارك مؤخرًا في مسرحية "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي، من إخراج المخرج الكبير عصام السيد، وتشهد المسرحية "مش روميو وجوليت"، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب كبير، كما تشهد عودة الفنانة رانيا فريد شوقي لمسرح القطاع العام.

مسرحية "مش روميو وجولييت" من بطولة على الحجار ورانيا فريد شوقي، ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، وأميرة أحمد مطربة دار الأوبرا.