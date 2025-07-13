شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حدوته بين "قفلتى اللعبة" مع الهضبة و"عندى اكتفاء" مع أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون الشاعر مصطفى حدوته مع النجم عمرو دياب خلال ألبومه الجديد "ابتدينا"، من خلال أغنية " قفلتى اللعبة"، ومن ألحان محمد يحيى، وتعاون مع النجمة أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" بأغنية "عندى اكتفاء" ومن ألحان إيهاب عبد الواحد.

وطرح الهضبة عمرو دياب الألبوم الجديد الخميس الماضى، ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما طرحت المطربة أصالة ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" الخميس الماضى عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة ما بين الطابع الرومانسي والدرامي، مما يعكس تعدد ألوانها الفنية.

يضم ألبوم "ضريبة البعد" مجموعة من الأغاني التي تمزج بين الطابع العاطفي والطربي، ومن أبرزها: "كلام فارغ" من ألحان تامر عاشور، بالإضافة إلى أغاني مثل "ضريبة البعد" (الأغنية التي تحمل اسم الألبوم)، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "العنب الساقع"، "حوسة إيه دي"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "حبة حبة" و"متوحشة".

شارك في الألبوم نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر محمود عليم، الشاعرة منة القيعي، الملحن كلازا، مصطفى حدوتة، الشاعر أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد، أحمد حسن راؤول، عمرو الشاذلي، والملحن الراحل محمد عبد المجيد، بالإضافة إلى إسلام الجريني وجابر جمال، كما يتضمن الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، مما يضفي على العمل طابعًا تراثيًا مميزًا.