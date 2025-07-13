سميرة سعيد تبدأ التحضير لألبومها الجديد مع هانى يعقوب

القاهرة - الخليج 365
أعلنت الديفا سميرة سعيد عن بدء التحضيرات لألبومها الغنائي الجديد، بالتعاون مع الموزع الموسيقي هاني يعقوب، وذلك عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
وكتبت الديفا: التحضيرات للألبوم الجديد بدأت مع رفيق النجاحات والصديق المبدع هاني يعقوب.. مسيرة طويلة من الأعمال المميزة بنكمّلها مع بعض، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من جمهورها الذي ينتظر بشغف إصدارها الجديد.
يأتي هذا التعاون استمرارًا للشراكة الفنية الناجحة بين سعيد ويعقوب، اللذين قدما معًا العديد من الأغاني والأعمال التي حفرت بصمتها في الساحة الفنية العربية.
ولم تكشف الديفا سميرة سعيد بعد عن تفاصيل الألبوم أو موعد صدوره، لكن المنشور أشار إلى أن العمل يسير على قدم وساق، مما يعد جمهورها بمفاجآت فنية جديدة قريبًا.
يُذكر أن سميرة سعيد تُعدّ من أبرز الأسماء في العالم العربي، حيث تمتد مسيرتها لأكثر من أربعة عقود، قدمت خلالها عشرات الأغاني والألبومات التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا.
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