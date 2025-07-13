شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العشري: مشاركة “حكايات الشتا” بالقومي طموح كبير.. وأتمنى أن نحصد الجوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج محمد العشري عن سعادته بمشاركة أخر عروضه" حكايات الشتا" من إنتاج مسرح الغد تحت قيادة الفنان سامح مجاهد، بالمهرجان القومي للمسرح، الذي ستنطلق فعاليات دورته 18 خلال أيام.

وقال العشري في تصريح لليوم السابع: مسرحية"حكايات الشتا" من المسرحيات المحببة لي، فقد بدأت فكرتها تسيطر علي، منذ أيام كورونا، بسبب العزلة التي أجبرنا عليها آنذاك، فأنا أسكن بجوار والدتي، وكنت لا أزورها بإستمرار ولكن عندما جاءت كورونا وتم عزلنا إجباريا كنت أذهب يوميا تحت المنزل وأتحدث إليها من خلال الشرفة، وهنا أيقنت أن العزلة التي أخترناها نحن في وقت ما من الممكن أن تصبح إجبارية ولكن بعد فوات الأوان.

واستكمل: من هنا وددت لو أقدم عرض يحمل هذا المعنى، ويصل لأكبر قدر من الجمهور، فأستعنت بالمؤلف إبراهيم الحسيني إيماناً مني أنه من أقوى مؤلفي المسرح في الساحة المسرحية، وبالفعل قدم لي نص حكايات الشتا وحوله من اللغة العربية للعامية بالإضافة لكتابته أشعار العرض، ومن ثم أخترت مكان العرض وهو مسرح الغد الذي يديره فنان كبير بحجم سامح مجاهد، وعندما قدمت له النص رحب به ترحيبا شديدا، ثم استقرينا على اختيار فريق العمل والذي وفقنا فيه.

وتابع: واليوم وبعد نجاح موسمين من العرض المسرحي، وبدأنا في الموسم الثالث، أعترف أنني فخور بهذه التجربة بشدة، وفخور بكل ردود الأفعال التي تلقيتها سواء من الجمهور العادي أو من النقاد، فكان هدفي في الأساسي هو تحقيق نجاح جماهيري ونجاح نقدي، وقد فعلتها وهذا أكبر مكاسبي من العرض، وبدخول العرض المهرجان القومي حققت جزء أكبر من أحلامي الخاصة به، فالمشاركة بالمهرجان القومي والذي يعد أهم مهرجان مسرح في مصر هو شرف كبير، وبالرغم من مشاركتي به أكثر من مرة إلا أن هذا العرض مشاركته مختلفة وأتمنى أن يحصد العديد من الجوائز.

‎ويعالج العرض فكرة العزلة غير الاختيارية من خلال شخصيات تتوهم حكايات بحثًا عن الأمان، وتتحرك كظلال إنسانية تحمل انفعالاتها وهمومها، في تجربة مسرحية تمزج بين الشعر والغناء واللحن والرقص.

‎"حكايات الشتا" من تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، بطولة هبة سامي، عبير الطوخي، مصطفى سليمان، مايا عصام، موسيقى وألحان رجب الشاذلي، غناء ياسمين رجب ورجب الشاذلي، ديكور أحمد الألفي، أزياء نور سمير