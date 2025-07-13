شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يحيي الذكرى الرابعة لوفاة شقيقه بطريقة مؤثرة: "نص حياتي مات معاه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم رامي صبري على إحياء الذكرى الرابعة لوفاة شقيقه الراحل كريم صبري وذلك من خلال إعادة مقطع من أغنية "حالة اكتئاب" والذي قدمها معه على طريقة الديو ونشرت عقب وفاته.



ونشر رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع من أغنية حالة اكتئاب، معبرا عن حزنه العميق لفقدان شقيقه وعلق قائلًا: كريم أخويا لما مات زي النهارده غنيت معاه الأغنية دي لأني كنت بحبها وهو كان عايش وبيسمعهالي.



وأضاف: “نص حياتي مات معاه أو أكتر.. وكانت صدمة كبيرة أوي بالنسبالي.. ربنا يكرمك بالجنة زي قلبك الطيب يا بني.

رامي صبرى يتعاون في ألبومه الجديد مع فريق عمل يضم أسماء جديدة للشعراء والملحنين، حيث وضع اللمسات الأخيرة للالبوم وسيطرحه فور الانتهاء من كافة التفاصيل.



رامى صبرى قدم مؤخراً أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمى أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلى، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعى.

