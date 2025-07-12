بن أفليك وجينيفر غارنر يحضران مباراة كرة قدم بصحبة أبنائهما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 10:24 مساءً - شُوهد كل من النجم بن أفليك الذي يبلغ من العمر 52 عاماً، والنجمة جينيفر غارنر البالغة من العمر 53 عاماً، وهما يُتابعان مباراة كرة القدم الأمريكية لكل من فريق بوسطن ريد سوكس ضد فريق تامبا باي رايز في ملعب فينواي بارك أمس الجمعة.

ظهور اثنين من أبناء بن أفليك وجينيفر غارنر خلال حضور المباراة

وقد ظهر بصُحبة بن أفليك و جينيفر غارنر اثنان من أبنائهما خلال مثشاهدة المباراة، وهما سيرافينا روز إليزابيث أفليك البالغة من العمر 16 عاماً، وصامويل أفليك البالغ من العمر 13 عاماً، ولكن فيوليت آن أفليك، الابنة الكبرى للزوجين السابقين البالغة من العمر 19 عاماً لم تحضر المباراة.



وقد التقطت كاميرات شبكة "NESN" أفراد العائلة وهم يجلسون في الصف الأمامي بالملعب الشهير، وقد جلس بن أفليك الذي كان يرتدي قبعة ريد سوكس الخضراء، وجينيفر غارنر بين نجليهما سيرافينا وصامويل.

وقال مُعلق" NESN" بينما كانت الكاميرات تركز على حضورهم "عائلة ريد سوكس العظيمة هنا بن أفليك، جينيفر غارنر وأطفالهما"، وظهرا في مقطع الفيديو وهم منغمسون في حديث عميق حينما لاحظ بن أفليك الاهتمام بهما فدفع جينيفر غارنر التي ابتسمت ابتسامة عريضة في اتجاه الكاميرا بعد ثوانٍ.

جينيفر غارنر تُشيد بزوجها السابق بن أفليك في يوم الأب

يُذكر أنه في يونيه الماضي انضمت النجمة جينيفر غارنر لصفوف النجوم والمشاهير الذين حرصوا على الاحتفال بيوم الأب يوم 15 يونيو، وجاء احتفالها من خلال قصص حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، وعلى الرغم من انفصالها عن بن أفليك منذ سنوات؛ فإنها اختارته ليكون الشخص المُوجه إليه تهنئتها بيوم الأب هذا العام، بالإضافة لوالدها.

تهنئة جينيفر غارنر لبن أفليك في يوم الأب- الصورة عبر خاصية القصص لحساب جينفير غارنر على إنستغرام



وشاركت جينيفر غارنر حينها من خلال قصص حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لزوجها السابق بن أفليك، التي ظهر بها وهو مستريح على أريكة ويحتضن أحد أطفالهما الذي كان نائماً على صدره، ولم تتضح هوية الطفل؛ إذ يتشاركان في 3 أبناء. وكتبت غارنر في الصورة: "يوم أب سعيد لثلاثة أشخاص، مكان الهبوط المفضل".



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