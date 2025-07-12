مسلسل كتالوج.. القصة والممثلون وموعد العرض

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 10:24 مساءً - يترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق مسلسل "كتالوج" بطولة الفنان محمد فراج، عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام المُقبلة، لاسيما وأن العمل يرصد قضية اجتماعية بارزة ومؤثرة، فضلاً عن كون العمل مؤجلاً طرحه منذ فترة طويلة، رغم جاهزيته للعرض.

قصة مسلسل "كتالوج"

وتدور أحداث مسلسل "كتالوج"، حول "يوسف" الذي يُجسد دوره الفنان محمد فراج، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة" (ريهام عبد الغفور) بعد أن كان بعيداً عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجز عن التواصل معهم، حيث يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها "أمينة" قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.

في قلب مصر، يتتبع "كتالوج" تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة. بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة، أن يكون حاضراً، مسؤولاً، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلباً حاضراً يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.

أبطال مسلسل "كتالوج"

مسلسل "كتالوج"، بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.



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موعد عرض مسلسل "كتالوج"

مسلسل "كتالوج" مكوّن من 10 حلقات فقط، ومن المُقرر عرضه اعتباراً من يوم 17 يوليو الجاري، عبر منصة "نتفليكس"، والتي كشفت مؤخراً عن البرومو الرسمي للعمل، والذي لاقى تفاعلاً كبيراً من الجمهور، في ظل تلك القصة الإنسانية المؤثرة.





محمد فراج وزينة في مسلسل جديد

وفي سياق آخر، يتعاون محمد فراج، مع الفنانة زينة في مسلسل جديد يحمل اسم "ورد وشوكولاتة"، والذي انطلق تصويره مؤخراً، تمهيداً لطرحه في الربع الأخير من العام الجاري، ويُشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم مريم الخشت وصفاء الطوخي، والعمل تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج "العدل جروب" بالتعاون مع "يانغو بلاي".

وتدور أحداث مسلسل "ورد وشوكولاتة" على مدار 10 حلقات فقط، في إطار من الإثارة والتشويق، حيث إن القصة مستوحاة من أحداث حقيقية، سبق وأحدثت جدلاً واسعاً.



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