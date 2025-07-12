خالد الصاوي يرثي المخرج سامح عبد العزيز بقصيدة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 10:24 مساءً - رثى الفنان خالد الصاوي، المخرج سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي 10 يوليو، عن عمر ناهز 49 عاماً، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمّت به قبل أيامٍ قليلة من رحيله، حيث استعاد ذكرياتهما في فترة التسعينيات من القرن الماضي، والصداقة التي نشأت من داخل معهد السينما، ورحلة الكفاح في عالم الفن، وتعاونهما في عددٍ من الأعمال مثل "الفرح". "بأمره الفردوس دارك".. كلمات قصيدة رثاء سامح عبد العزيز وكتب خالد الصاوي، قصيدة رثاء لـ سامح عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلاً: "وداعاً سامح عبد العزيز.. كم من ورود في بوكيه عمري.. تدبل بدون ما أودعها.. وكم طيور وشم في صدري.. تشرد وعمري ما أرجعها.. بستاني من سني وشجري.. بالواحدة، بكياني زارعها.. والواحة دي وهبة قدري.. نخلاتي تنده أطلعها.. وورثي نافد على جُزري.. أجمع حبايبي على شراعها.. وكل ما قلت.. أنا بهري!.. وعيوني زايغة في مدامعها.. أبكي وأسح ولا العيل.. على الوجيعة من الخطفة.. سامح كمان؟! مش متخيل!.. الوعد صح ملوش عطفة.. مستسلمينله من الأول.. الكل ماشي على الحافة".

وأضاف خالد الصاوي: "والله كان لسه امبارح.. يوم ما اتقابلنا في المعهد.. أنا اسمي خالد، وأنا سامح.. صحوبية من أول مشهد.. وشبابنا خيل عربي وجامح.. وكل ما بنرمح نبعد.. لكننا حلف مقاوح.. نحلف على بكرة نعيد.. في التسعينات جيلنا يكافح.. نتلاقي برضه ونتعهد.. سنين.. جرس.. أفتح، الله!.. سامح وأحمد عبدالله.. اليوم باينه اليوم والله.. وغطسنا، كم أسبوع ولّى.. وصحينا عالسيما في "كباريه".. وثاني عام واحنا الناجحين.. وفرحانين علشان قد ايه؟.. كم من سنين نحلم بينا.. خش "الفرح" بارك لينا.. ومشينا عين عاللي في راسنا.. وتمللي عين على بعضينا".

وتابع: "سلام يا سامح يا أبو ضحكة.. البهجة فيها رباني.. يا قلب صافي وعين مالكة.. يا بو ودن تقاسيم وأغاني.. سلام يا موحة وما تغيبشي.. دايماً حنتلم في دارك.. فيه ناس تطير وما بتموتشي.. وناس تعيش على إبهارك.. أخي الصغيّر ما تخافشي.. حتلاقي دايماً أنصارك.. والحق عدل ما يخلفشي.. بأمره والفردوس دارك".

وفاة سامح عبد العزيز المخرج سامح عبد العزيز رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي 10 يوليو، عن عمر يناهز 49 عاماً بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية نُقل على إثرها إلى المستشفى وتبين إصابته بعدوى فيروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية حتى وافته المنية.

وشيّعت جنازة سامح عبد العزيز بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمد هنيدي، روبي، أحمد حلمي، منى زكي، محمد سعد، ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبير صبري، المنتج أحمد السبكي، محمد لطفي، سلوى عثمان، تامر فرج، دنيا سمير غانم، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، أحمد السعدني، نسرين أمين، علاء مرسي، المخرجة كاملة أبو ذكري وآخرون.



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