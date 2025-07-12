الفنان يجيب.. هل سيتزوج أحمد فهمي للمرة الرابعة؟!

هذا هو موقف أحمد فهمي من الزواج!

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أحمد فهمي يحقق ناجحًا لافتًا في "أحمد وأحمد"

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 يوليو 2025 10:24 مساءً - بالتزامن مع النجاح الذي يحققه من خلال فيلمه "أحمد وأحمد" والذي يشاركه في بطولته النجم؛ كشفعن موقفه من الزواج للمرة الرابعة، وذلك بعد انفصاله عن الفنانةوالذي تم منذ حوالي عامين، متحدثاً عن نظرته لفكرة الارتباط وإمكانية خوض التجربة من جديد.كشف الفنان أحمد فهمي من خلال لقائه مع موقع "ET بالعربي" عن موقفه من الزواج، وإمكانية تكراره للتجربة للمرة الرابعة، حيث قال: "أنا بشوف في الأمور إللي زي دي أي حد هيرد بأه أو لأ هيبقى كذاب، في الآخر كلنا بندور دايماً على الاستقرار وبندور أنك تلاقي شريكك الحقيقي إللي يعرف يكمل معاك، هي كلها محاولات إن شاء الله تظبط في مرة، أتمنى".وعن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا، ونصيحته للنجم أحمد السقا للتعامل معها وخاصة في ظل تصدر اسمه الترند بسب الأزمات والشائعات التي طالته خلال الفترة الماضية؛ قال فهمي: "زمان أول ما دخلت على السوشيال ميديا كان يوم زفت كان في 2019؛ كنت برد ومش فاهم وأي حد يكتب حاجة أدخل أشتم وأقول إللي أنا عايزه".وأضاف فهمي: "وبعدين لقيت الموضوع مش بيخلص دلوقتي بقيت شاري دماغي قول إللي أنت عايزة في الآخر أنا بعمل شغلي وحياتي الشخصية دي بتاعتي، ونصحت "السقا" بهذا، وهو إنسان طيب وجدع جداً بشكل مبالغ فيه، ولا يمتلك أي نظريات مؤامرة، وأنا باستمرار بكلمه وبنصحه دائماً لا ترد وأشتغل فقط".واختتم حديثه قائلاً: "أي حوارات شخصية لو طرحتها على السوشيال ميديا وبدأت ترد وتتكلم هتبقى أنت مش نجم ومعندكش ثقة في نفسك وبتدور على الترند من خلال شخص تاني غيرك".اطلعوا على بعد تصدرهما الترند.. أحمد فهمي وهنا الزاهد مشوار فني بين الشاشات والمسرحيُذكر أنيحقق نجاحًا لافتًا من خلال فيلم "أحمد وأحمد" والذي يعتمد على تيمة الكوميديا الممزوجة بالأكشن، وقد حصد العديد من الإشادات على أدائه في الفيلم، ويشاركه البطولة النجم، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبدالرازق، والعمل أشرف فيه على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.تدور أحداث الفيلم في إطارٍ من الكوميديا التي تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد () الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد () في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.وتتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد () سراً صادماً، أن خاله أحمد () هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداء خطرين، ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.يمكنكم قراءة مراجعة فيلم أحمد وأحمد.. أكشن وكوميديا في توليفة ممتعة تستحق المشاهدةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».