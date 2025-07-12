هايلي بيبر في قلب ألبوم جاستن بيبر الجديد “سواغ”: هل تأكّد أن زواجه في ورطة؟

لم يعّد جاستن بيبر يختبئ وراء الصمت – إنه يغني مباشرة في خضم العاصفة.

يوم الجمعة، أصدر المغني ألبوم “سواغ”، وهو ألبوم مفاجئ من ٢١ أغنية، سرعان ما أشعل الإنترنت. لكن هذا ليس مجرد مشروع آخر مليء بالألحان الجذّابة وإيقاعات الرقص. إنه مشروع شخصي، شخصي للغاية. والمعجبون ليسوا الوحيدين الذين يشعرون بتأثيره.

منذ الأغنية الأولى، يغوص بيبر في أجواء التوتر خلف الأبواب المغلقة مع زوجته هايلي بيبر. تبدأ أغنية “Walking Away” بصور من الصدمة العاطفية: “رمي الحجارة على ظهره” بينما هو “أعزل”. من الواضح أنه لا يكتفي بالتنفيس عن غضبه – بل يكشف عن حقيقة حقيقية. “لقد كنا نختبر صبرنا”، يغني، قبل أن يُذكر نفسه (وربما زوجته)، “حبيبتي، لن أبتعد”.

بمجرد أن يبدأ المستمعون بأغنية “Daisies”، ينطلقون في نقاش حاد. يتساءل بيبر عن حب هايلي مباشرةً، مكررًا: “هل تحبني أم لا؟” بمزيج من الألم والاستسلام. تُحاكي الأغنية نبرة مقابلة هايلي مع مجلة فوغ في وقت سابق من هذا العام، حيث ردّت على التكهنات المستمرة حول علاقتهما قائلةً: “قد تظنون أنه بعد إنجاب طفل، قد يتجاوز الناس حياتهم… لكن لا”.

مع ذلك، لا تُعبّر أغنية Swag عن حزن عميق. في أغنية “Go Baby”، يُعيد جاستن تسليط الضوء على قوة هايلي وعلامتها التجارية “Rhode beauty”. يصفها بأنها “أيقونية” ويُذكّر المستمعين – وربما نفسه – لماذا وقعا في الحب من البداية. يقول لها: “ابكِ على كتفي. ابقي بجانبي”. ثمة حنانٌ هنا يبدو صعب المنال.

للترويج للألبوم، نشر الزوجان صورًا عائلية جديدة مع ابنهما جاك، البالغ من العمر عشرة أشهر. تتناقض الصور اللامعة بشكل حاد مع المشاعر الصريحة في كلمات الأغاني، مما يترك المعجبين يتساءلون: هل هذه الأغاني بمثابة تحذير من الانفصال – أم عملية تعافي آنية؟

قد يحافظ بيبر على رباطة جأشه على إنستغرام، لكن على “سواغ”، صوته متقطع. وهذا ما جعل الجميع يستمع.

نذكر أنه صدر ألبوم بيبر الأخير عام ٢٠٢١، بعنوان “Justice”، ولقي مراجعات متباينة، وإن كانت إيجابية بشكل عام. اعتُبر الألبوم نقلة نوعية عن ألبومه الصادر عام ٢٠٢٠ “Changes”، مع أنه لم ينجح قط في جذب الجماهير كما فعل في مراهقته. يأتي هذا الألبوم السابع وسط ضجة إعلامية كبيرة.