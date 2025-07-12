حمادة هلال يعتذر عن حفله اليوم… والسبب حالة طارئة

أعلن الفنّان المصريّ، حمادة هلال، عن تأجيل حفله في نادي ” O by Michel fadel” الذي يملكه الموسيقي والموزّع اللبنانيّ ميشال فاضل في مراسي، اليوم السبت بسبب حالة والده الصحية، قائلاً عبر حسابه هلى “انستغرام”: “أعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت ستحضر حفلة اليوم، الله يشفي أبي ويشفي كل مريض وإن شاء الله نحدد موعد جديد قريبًا وأشوفكم على خير”.

على صعيد آخر، يستعد “هلال” لخوض موسم جديد من التشويق والإثارة، إذ ينطلق تصوير الجزء السادس من مسلسل “المدّاح” في شهر أكتوبر المقبل، بعد النجاح الذي حقّقه الجزء الخامس خلال موسم رمضان الفائت.

وكان مسلسل “المدّاح” قد حظيَ بنجاح كبير بجميع أجزائه المتتالية، وقد قام ببطولة الجزء الخامس منه: حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصّايغ، محسن محيي الدّين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمّد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، خالد الصّاوي وغيرهم. وهو من تأليف أمين جمال، شريف يسري ووليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة الصّبّاح.

وكان المنتج صادق الصّبّاح قد أكد أنّ “المدّاح” مسلسل متميّز، وليس هناك أيّ مسلسل رمضانيّ آخر يشبهه، على أن يتِمّ تسمية الجزء السادس والأخير منه “المداح – أسطورة النّهاية”.