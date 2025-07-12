هبة قطب تتهم مها الصغير بسرقة فكرة برنامج كلام كبير وسط أزمة اللوحات الفنية

وجهت الإعلامية الدكتورة هبة قطب، اتهاماً جديدًا بالسرقة للإعلامية مها الصغير، بعد الإعلان عن تقديمها برنامجًا جديداً بعنوان "كلام كبير" والذي كان مقرراً أن يعرض على قناة ONE، قبل أن تؤجل القناة عرضه لأجل غير مسمى بسبب أزمة اللوحات المسروقة، والتي ادعت مها أنها رسمتها وعرضتها خلال حلقتها في برنامج "معكم منى الشاذلي".

ونشرت هبة قطب عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، منشوراً وجهت من خلاله الاتهام لمها الصغير بسرقة اسم برنامجها، قائلة: "سمعت إن الأستاذة مها الصغير كانت بتحضر لبدء برنامجها على قناة ON اسمه كلام كبير، لمن يهمه الأمر فأنا أول برنامج ليا عملته في حياتي كان مع قناة المحور سنة ٢٠٠٦ وكان اسمه كلام كبير، ولما انتهى التعاون بيني وبين قناة المحور سجلت الملكية الفكرية لاسم البرنامج اللي هو "كلام كبير" في الشهر العقاري".

وتابعت: "أرسلت إخطار رسمي لقناة المحور وقتها بملكيتي للاسم والموضوع، انتهاك الملكية الفكرية والإبداعية للناس شيء مؤلم وضار وغير مقبول".

كانت إدارة قنوات ON، قد قررت حذف برومو برنامج "كلام كبير" الذي كان من المفترض أن تقدمه مها الصغير، من على منصاتها بالسوشيال ميديا، وذلك قبل انطلاق إذاعة حلقاته التى كان مقرر لها أمس الجمعة 11 تموز (يوليو) الجاري.

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